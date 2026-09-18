En el material, que abarca de 1952 a 2025, aparecen videos militares y antiguos reportes / Magnific

La sexta entrega reúne 71 archivos relacionados con fenómenos anómalos no identificados

El misterio alrededor de los ovnis vuelve a colocarse bajo los reflectores después de que el gobierno de Estados Unidos publicara una nueva colección de documentos relacionados con los llamados fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). La sexta entrega reúne materiales correspondientes a más de siete décadas, desde 1952 hasta 2025, y contiene desde videos registrados por personal militar hasta documentos históricos, reportes de avistamientos y una grabación vinculada con las primeras investigaciones realizadas por la Fuerza Aérea estadounidense.

La nueva publicación consta de 71 archivos, de los cuales 67 fueron proporcionados por el Departamento de Defensa y cuatro proceden de autoridades policiales de Colorado, de acuerdo con información difundida por CBS News. El material fue incorporado al sistema presidencial PURSUE como parte de un proceso de publicación escalonada que comenzó en mayo de 2026 y que ha permitido abrir progresivamente documentos relacionados con investigaciones gubernamentales sobre UAP.

El misterio alrededor de los ovnis vuelve a colocarse bajo los reflectores / Magnific

¿Qué contienen los nuevos archivos sobre ovnis de Estados Unidos?

La colección reúne materiales de diferentes épocas y programas gubernamentales, por lo que no todos los documentos corresponden al mismo tipo de investigación. Entre ellos aparecen videos de incidentes registrados por personal militar, reportes de encuentros en Medio Oriente, cuatro registros procedentes de Colorado y documentos vinculados con investigaciones de la Fuerza Aérea que se remontan hasta 1952.

También se incluye una grabación de audio correspondiente a una presentación del capitán Edward J. Ruppelt, uno de los personajes fundamentales en la historia de las investigaciones estadounidenses sobre objetos voladores no identificados, además de material relacionado con el famoso Proyecto Libro Azul, que posteriormente se convertiría en uno de los principales esfuerzos de la Fuerza Aérea para estudiar este tipo de reportes.

Otro de los componentes que más ha llamado la atención está relacionado con el Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), iniciativa desarrollada por la Agencia de Inteligencia de Defensa entre 2008 y 2012 para analizar tecnologías aeroespaciales que pudieran tener relevancia estratégica durante las décadas posteriores.

La sexta entrega reúne materiales correspondientes a más de siete décadas de información / Magnific

¿EU estudió agujeros de gusano, antigravedad y motores de curvatura?

Sí, pero esto requiere una precisión importante. Dentro de los documentos relacionados con AAWSAP aparecen análisis sobre conceptos que normalmente parecen pertenecer al terreno de la ciencia ficción, entre ellos motores de curvatura, agujeros de gusano, antigravedad, masa negativa, invisibilidad y diferentes formas de propulsión avanzada.

El programa fue establecido en 2008 por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y contemplaba escenarios tecnológicos con un horizonte que llegaba hasta 2050. Su propósito era analizar la física y la ingeniería detrás de posibles tecnologías aeroespaciales futuras que eventualmente pudieran tener implicaciones para la seguridad estadounidense.

La nueva publicación consta de 71 archivos, de los cuales 67 fueron proporcionados por el Departamento de Defensa / Magnific

¿Qué son los 37 documentos DIRD?

La existencia de esos documentos, sin embargo, no significa que Estados Unidos haya construido un motor de curvatura, desarrollado tecnología antigravedad o demostrado que los agujeros de gusano pueden utilizarse para viajar por el espacio. Los conceptos aparecen como temas de análisis e investigación sobre posibilidades tecnológicas futuras.

La nueva colección incorpora 37 Defense Intelligence Reference Documents (DIRD) elaborados en el contexto del programa AAWSAP. Se trata de materiales técnicos que abordaron diferentes áreas de investigación relacionadas con tecnologías aeroespaciales avanzadas y sus posibles aplicaciones.

Entre los temas aparecen propulsión mediante masa negativa, motores de curvatura, agujeros de gusano, antigravedad, camuflaje de invisibilidad, generación de energía, materiales avanzados y posibles efectos de determinados sistemas aeroespaciales sobre seres humanos.

Parte de estos documentos ya había aparecido públicamente con anterioridad mediante solicitudes de acceso a la información, por lo que la publicación actual no significa que todos sean inéditos. La entrega permite, sin embargo, incorporarlos dentro de un expediente institucional más amplio y conocer mejor su relación con el programa gubernamental.

Además, estos documentos deben entenderse como materiales de referencia y síntesis, no como demostraciones experimentales de que las tecnologías descritas hayan sido desarrolladas con éxito. Que un organismo gubernamental estudie un concepto no equivale a confirmar que ese concepto funciona o que existe físicamente.

La colección reúne materiales de diferentes épocas y programas gubernamentales / Magnific

¿Los nuevos documentos prueban la existencia de extraterrestres?

No. La nueva publicación confirma que dependencias del gobierno estadounidense han investigado reportes de fenómenos aéreos que no pudieron ser identificados inicialmente y financiaron análisis sobre tecnologías aeroespaciales avanzadas, pero eso es distinto a demostrar que alguno de esos objetos tenga origen extraterrestre.

Los documentos tampoco prueban que Estados Unidos posea naves construidas por seres no humanos, ni que haya conseguido desarrollar motores de curvatura, agujeros de gusano funcionales o sistemas antigravedad.

La palabra “no identificado” resulta fundamental para entender los archivos. Un objeto clasificado como UAP permanece bajo esa categoría cuando la información disponible no permite determinar con certeza qué fue observado. No identificado no significa automáticamente extraterrestre, sino que el origen o naturaleza del fenómeno no pudo establecerse con los datos analizados.

Documento analiza supuestas lesiones relacionadas con fenómenos anómalos

Entre los materiales también aparece un estudio técnico de 2010 que aborda casos de personas que supuestamente experimentaron diferentes afectaciones después de exposiciones atribuidas en el documento a sistemas aeroespaciales anómalos.

El material describe tres casos correspondientes a ingenieros de antenas que, según los investigadores citados, eran personas previamente sanas y posteriormente presentaron síntomas como calor y enrojecimiento de la piel, pérdida de cabello y signos que fueron comparados con efectos de exposición a radiación. En uno de los casos también se describieron cambios posteriores considerados malignos.

Sin embargo, el propio contenido no determina de manera concluyente cuál fue la fuente responsable de esas lesiones. El estudio realiza comparaciones con casos relacionados con radiofrecuencia convencional y plantea hipótesis sobre sistemas aeroespaciales avanzados, pero esas interpretaciones corresponden al documento y no constituyen una conclusión actual del gobierno estadounidense de que una nave desconocida haya provocado los padecimientos.

¿Qué muestran los nuevos videos de UAP?

La colección también contiene videos captados mediante sensores o cámaras militares en los que aparecen objetos cuya naturaleza no pudo determinarse en los respectivos reportes.

Uno de los incidentes registrado en Medio Oriente describe un objeto que habría alcanzado velocidades dentro de un rango de 80 a 180 millas por hora, de acuerdo con el material citado por CBS News. Otro reporte habla de aproximadamente media docena de objetos con apariencia esférica que, según los militares involucrados, parecían ágiles y cambiaban frecuentemente de dirección.

Estos registros resultan relevantes para estudiar cómo las fuerzas estadounidenses documentan fenómenos que inicialmente no pueden identificar, pero nuevamente las imágenes no constituyen por sí mismas una prueba de que los objetos sean extraterrestres.

¿Qué ocurrió con los avistamientos de Colorado?

Cuatro de los archivos proceden de autoridades policiales de Colorado y corresponden a observaciones realizadas durante octubre de 2023. Los registros fueron enviados posteriormente a las autoridades encargadas de analizar fenómenos anómalos no identificados.

Uno de los reportes describe un objeto silencioso que presentaba luces intermitentes de diferentes colores. Parte del material fue registrado mediante cámaras de teléfonos celulares y posteriormente entregado para su análisis.

La información disponible no permitió determinar de manera definitiva la naturaleza de los objetos, por lo que permanecieron dentro de los registros asociados con fenómenos sin identificar.

EU también liberó material sobre ovnis investigados en 1952

Uno de los elementos históricos más interesantes de esta sexta entrega es una grabación correspondiente a Edward J. Ruppelt, oficial de la Fuerza Aérea que tuvo un papel importante en las investigaciones sobre ovnis durante los primeros años de la década de 1950.

El audio corresponde a una presentación realizada en marzo de 1952, en la que Ruppelt habló sobre aproximadamente 800 casos históricos analizados por la Fuerza Aérea. Según aquella exposición, alrededor del 20% permanecía sin explicación después de haber sido sometido a revisión técnica.

Ruppelt posteriormente estuvo al frente del Proyecto Libro Azul, programa de la Fuerza Aérea estadounidense dedicado a investigar reportes de objetos voladores no identificados y que permaneció activo entre 1952 y 1969.

La grabación resulta relevante como documento histórico sobre la forma en que las autoridades estadounidenses abordaban los avistamientos durante aquella época. No obstante, tampoco concluye que los objetos estudiados fueran extraterrestres y señala que no existía evidencia definitiva sobre su naturaleza u origen.

¿Por qué hay información censurada en los archivos?

Aunque el nuevo lote abre una cantidad considerable de material al público, no todos los documentos fueron publicados íntegramente. De los 71 archivos incluidos en la entrega, 64 contienen algún tipo de información tachada o censurada, según los datos difundidos sobre la colección.

Esto significa que todavía existen nombres, datos institucionales u otros elementos que permanecen fuera del acceso público. Por ello, la sexta entrega no representa la liberación completa de toda la información relacionada con cada caso.

La publicación forma parte de un proceso escalonado que durante 2026 ha ido incorporando nuevas colecciones de documentos. Las primeras entregas comenzaron en mayo y continuaron durante junio, julio, agosto y septiembre.

¿Qué revelan realmente los nuevos archivos sobre ovnis?

Los documentos ofrecen una mirada a más de 70 años de interés e investigaciones gubernamentales estadounidenses sobre fenómenos aéreos no identificados y tecnologías aeroespaciales avanzadas. Desde los antiguos casos analizados por la Fuerza Aérea hasta videos militares contemporáneos, el expediente muestra cómo ha cambiado la manera de estudiar estos fenómenos.

También deja claro que conceptos tan llamativos como agujeros de gusano, motores de curvatura o antigravedad aparecieron en estudios vinculados con programas oficiales, aunque eso no significa que hayan sido desarrollados o comprobados.