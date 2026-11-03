ChatGPT se ha convertido en una herramienta para realizar consultas, organizar actividades y desarrollar proyectos . Sin embargo, compartir información personal, documentos de trabajo o datos de terceros también implica riesgos cuando alguien consigue entrar a una cuenta sin autorización.

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De acuerdo con ESET Latinoamérica , el robo de una cuenta no solo permite consultar conversaciones anteriores, sino que también puede dejar expuestos datos personales, archivos confidenciales e información de clientes o compañeros de trabajo. El alcance del incidente depende del contenido compartido y de las herramientas o servicios conectados.

Por ello, recuperar el acceso no es suficiente: también es necesario cerrar las sesiones que pudieran permanecer abiertas, revisar la actividad y reforzar la seguridad de la cuenta.

¿Qué puede hacer un ciberdelincuente si hackea tu cuenta de ChatGPT?

Bloquear al propietario: modificar credenciales o configuraciones para dificultar la recuperación del acceso.

Generar gastos no autorizados: consumir créditos de API u otros recursos facturables, cuando estén disponibles.

Exponer datos de terceros: acceder a contratos, archivos internos o información de clientes compartida en las conversaciones.

Preparar estafas: utilizar los intereses y contactos de la víctima para crear mensajes fraudulentos más convincentes o suplantar su identidad.

Una cuenta comprometida puede convertirse en una fuente de información para cometer otros fraudes. Entre los principales riesgos identificados por ESET se encuentran:

Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, señala que los riesgos dependen del uso que cada persona le dé a la plataforma . No tiene el mismo nivel de exposición alguien que realiza consultas cotidianas que quien comparte documentos empresariales o información de clientes.

¿Cómo pueden robar una cuenta de ChatGPT?

ESET identifica tres situaciones frecuentes que facilitan el acceso no autorizado:

Phishing: los delincuentes envían correos, mensajes o anuncios que aparentan provenir de ChatGPT u OpenAI. Mediante falsas alertas de seguridad o solicitudes de verificación, dirigen a los usuarios a páginas fraudulentas para obtener sus credenciales.

Contraseñas reutilizadas: utilizar la misma clave en ChatGPT, el correo electrónico y otras plataformas aumenta el riesgo. Si una contraseña queda expuesta en una filtración, los atacantes pueden intentar ingresar a otros servicios mediante una técnica conocida como credential stuffing.

Dispositivos comprometidos o sesiones abiertas: un equipo infectado con malware puede facilitar el robo de credenciales. También existe el riesgo de dejar la cuenta abierta en computadoras compartidas o perder un dispositivo que permanece desbloqueado.