ChatGPT se ha convertido en una herramienta para realizar consultas, organizar actividades y desarrollar proyectos. Sin embargo, compartir información personal, documentos de trabajo o datos de terceros también implica riesgos cuando alguien consigue entrar a una cuenta sin autorización.
¿Cómo hacer una foto de los años 80 con ChatGPT? Este es el prompt que debes usar
De acuerdo con ESET Latinoamérica, el robo de una cuenta no solo permite consultar conversaciones anteriores, sino que también puede dejar expuestos datos personales, archivos confidenciales e información de clientes o compañeros de trabajo. El alcance del incidente depende del contenido compartido y de las herramientas o servicios conectados.
Por ello, recuperar el acceso no es suficiente: también es necesario cerrar las sesiones que pudieran permanecer abiertas, revisar la actividad y reforzar la seguridad de la cuenta.
¿Qué puede hacer un ciberdelincuente si hackea tu cuenta de ChatGPT?
Una cuenta comprometida puede convertirse en una fuente de información para cometer otros fraudes. Entre los principales riesgos identificados por ESET se encuentran:
Robar información privada: consultar conversaciones, documentos, datos personales y detalles de proyectos laborales.
Preparar estafas: utilizar los intereses y contactos de la víctima para crear mensajes fraudulentos más convincentes o suplantar su identidad.
Exponer datos de terceros: acceder a contratos, archivos internos o información de clientes compartida en las conversaciones.
Aprovechar herramientas conectadas: utilizar determinadas integraciones y funciones habilitadas en la cuenta.
Generar gastos no autorizados: consumir créditos de API u otros recursos facturables, cuando estén disponibles.
Bloquear al propietario: modificar credenciales o configuraciones para dificultar la recuperación del acceso.
Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, señala que los riesgos dependen del uso que cada persona le dé a la plataforma. No tiene el mismo nivel de exposición alguien que realiza consultas cotidianas que quien comparte documentos empresariales o información de clientes.
¿Cómo pueden robar una cuenta de ChatGPT?
ESET identifica tres situaciones frecuentes que facilitan el acceso no autorizado:
Phishing: los delincuentes envían correos, mensajes o anuncios que aparentan provenir de ChatGPT u OpenAI. Mediante falsas alertas de seguridad o solicitudes de verificación, dirigen a los usuarios a páginas fraudulentas para obtener sus credenciales.
Contraseñas reutilizadas: utilizar la misma clave en ChatGPT, el correo electrónico y otras plataformas aumenta el riesgo. Si una contraseña queda expuesta en una filtración, los atacantes pueden intentar ingresar a otros servicios mediante una técnica conocida como credential stuffing.
Dispositivos comprometidos o sesiones abiertas: un equipo infectado con malware puede facilitar el robo de credenciales. También existe el riesgo de dejar la cuenta abierta en computadoras compartidas o perder un dispositivo que permanece desbloqueado.
¿Cómo recuperar una cuenta de ChatGPT hackeada?
Si sospechas que alguien ingresó a tu cuenta sin permiso, es importante actuar cuanto antes. ESET recomienda seguir estas medidas para recuperar el control y reducir los riesgos:
Cambia tu contraseña. Si todavía puedes ingresar, establece una clave nueva, segura y exclusiva para ChatGPT. Si utilizas Google o Microsoft para iniciar sesión, revisa también la seguridad de esas cuentas.
Cierra todas las sesiones activas. Desde la configuración de seguridad de ChatGPT, utiliza la opción para cerrar las sesiones disponibles. Esto ayuda a impedir que otros dispositivos continúen utilizando la cuenta, aunque el proceso puede tardar en completarse.
Revisa tu actividad y conversaciones. Busca mensajes, modificaciones de configuración o acciones que no reconozcas. También verifica posibles cambios en los métodos de autenticación y las herramientas conectadas.
Activa la autenticación de dos factores. Esta medida agrega una comprobación adicional al iniciar sesión y dificulta que alguien ingrese únicamente con tu contraseña. Conviene configurarla después de cambiar la clave y cerrar las sesiones activas.
Contacta al soporte oficial de OpenAI. Si perdiste el acceso o detectaste actividad sospechosa que no puedes controlar, solicita ayuda mediante el Centro de ayuda de OpenAI.
Finalmente, si compartiste información laboral o datos de clientes, notifica al área de seguridad o a los responsables de tu organización para evaluar las posibles consecuencias. También es recomendable proteger el correo electrónico asociado y cambiar las contraseñas de otros servicios en los que hayas utilizado la misma clave.
La seguridad de una cuenta no depende únicamente de recuperar la contraseña: revisar las sesiones, proteger los dispositivos y evitar compartir credenciales son medidas importantes para reducir el riesgo de nuevos accesos.