¿Abren los bancos el lunes 16 de noviembre de 2026? Estas operaciones podrás realizar

Las sucursales bancarias suspenderán sus actividades por el aniversario de la Revolución Mexicana / Redes Sociales

Los usuarios podrán retirar efectivo, consultar saldos y realizar transferencias mediante canales digitales

Si tienes pensado acudir al banco el próximo lunes 16 de noviembre de 2026, será mejor que organices tus trámites con anticipación, ya que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones habituales en sucursales debido al día de descanso oficial por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.

Aunque el aniversario de este acontecimiento histórico se celebra el 20 de noviembre, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el descanso obligatorio se recorre al tercer lunes del mes. Por esta razón, en 2026 la suspensión de actividades corresponderá al lunes 16 de noviembre, lo que permitirá a millones de trabajadores disfrutar de un fin de semana largo.

La medida también forma parte del calendario de días inhábiles del sector financiero, por lo que las sucursales bancarias tradicionales permanecerán cerradas. Sin embargo, los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y la banca por internet seguirán disponibles para realizar distintas operaciones sin necesidad de acudir a una ventanilla.

Los bancos suspenderán sus operaciones habituales el lunes 16 de noviembre / Redes Sociales

¿Por qué no abrirán los bancos el lunes 16 de noviembre?

La suspensión de actividades bancarias está relacionada con la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento histórico que comenzó el 20 de noviembre de 1910.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el tercer lunes de noviembre está considerado como un día de descanso obligatorio en México. Esto significa que la fecha de descanso no necesariamente coincide con el día exacto de la conmemoración, sino que se recorre para formar un fin de semana largo.

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contempla esta fecha dentro del calendario de días en los que las instituciones de crédito deben suspender sus operaciones al público.

En consecuencia, el lunes 16 de noviembre no habrá atención habitual en ventanillas ni en la mayoría de las sucursales bancarias, por lo que trámites como aclaraciones presenciales, contratación de determinados productos financieros o gestiones que requieran la intervención de un ejecutivo deberán realizarse en otra fecha.

El descanso bancario coincide con la conmemoración de la Revolución Mexicana / Especial

Algunas sucursales ubicadas dentro de supermercados o centros comerciales pueden operar bajo esquemas especiales, por lo que conviene consultar directamente con cada institución antes de acudir.

¿Qué operaciones bancarias podrás realizar el 16 de noviembre?

A pesar del cierre de las sucursales, los clientes podrán seguir utilizando diversos servicios financieros, especialmente aquellos que funcionan mediante plataformas digitales o equipos de autoservicio.

Entre las operaciones que estarán disponibles se encuentran: Retiro de efectivo: mediante cajeros automáticos que cuenten con dinero disponible.

Consulta de saldos: a través de cajeros, aplicaciones móviles y banca por internet.

Transferencias electrónicas: mediante SPEI y las plataformas digitales de los bancos.

Pago de servicios: como agua, luz, teléfono e internet, siempre que la aplicación permita realizar la operación.

Pago de tarjetas de crédito: mediante banca móvil o portales electrónicos.

Consulta de movimientos y estados de cuenta: desde las aplicaciones y páginas oficiales de las instituciones.

Depósitos en efectivo: en cajeros receptores o practicajas habilitadas para este servicio.

Los cajeros automáticos seguirán disponibles durante el puente / Redes Sociales

¿Qué pasará con los pagos y transferencias durante el puente?

Una de las principales preocupaciones de los usuarios durante los días de descanso bancario es saber si podrán enviar dinero, pagar tarjetas o cumplir con sus compromisos financieros.

En el caso de las transferencias electrónicas mediante SPEI, el servicio continuará disponible, ya que este sistema permite realizar movimientos entre instituciones bancarias durante todo el año.

Sin embargo, no todas las operaciones financieras funcionan de la misma manera. Algunos pagos, depósitos referenciados o movimientos sujetos a procesos de compensación podrían registrarse hasta el siguiente día hábil bancario.

Por ello, si tienes programado un pago importante o necesitas realizar un trámite presencial, lo recomendable es anticiparlo al viernes 13 de noviembre o esperar al martes 17 de noviembre, cuando se prevé que las sucursales retomen sus actividades habituales.

También es conveniente revisar las condiciones de cada producto financiero, ya que las fechas límite de pago y las reglas aplicables cuando el vencimiento coincide con un día inhábil pueden variar según el tipo de obligación.

¿Cuáles son los días de descanso bancario que quedan en 2026?

Después del puente por la Revolución Mexicana, el calendario bancario todavía contempla otras fechas en las que las sucursales suspenderán sus operaciones habituales.