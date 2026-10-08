Un adolescente de 18 años fue detenido después de comprar un AK-47 y 200 cartuchos a un agente encubierto

El FBI frustró un supuesto ataque contra el Mall of America, uno de los centros comerciales más conocidos de Estados Unidos, después de detener a un joven de 18 años que presuntamente planeaba abrir fuego contra personas que se encontraran dentro del inmueble ubicado cerca de Minneapolis y St. Paul, en Minnesota.

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De acuerdo con la denuncia federal presentada por las autoridades, el joven habría avanzado en sus preparativos hasta el punto de adquirir un fusil AK-47 y 200 cartuchos de munición a un agente encubierto del FBI que se hacía pasar por miembro del Estado Islámico. El sospechoso fue arrestado antes de que pudiera concretar el ataque.

El acusado fue identificado como Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 años / Especial

¿Quién es el joven detenido por el FBI?

El acusado fue identificado como Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 años, quien fue detenido el martes en un parque público ubicado en Richfield, a varios kilómetros del Mall of America.

Según la denuncia penal, el adolescente pagó 600 dólares a un empleado encubierto del FBI por un AK-47 y 200 cartuchos, operación que permitió a las autoridades detenerlo antes de que pudiera avanzar con el supuesto plan.

El fiscal Daniel Rosen calificó al sospechoso como una persona que requería vigilancia y destacó la intervención de los agentes federales. “Este era un joven radicalizado que necesitaba ser vigilado”, declaró Rosen al elogiar la investigación del FBI.

El adolescente pagó 600 dólares a un empleado encubierto del FBI por un AK-47 y 200 cartuchos / Especial

Autoridades aseguran que quería matar entre 30 y 60 personas

Uno de los puntos que más llamó la atención dentro de la denuncia fue la estimación sobre el número de víctimas que el joven supuestamente buscaba provocar. De acuerdo con Rosen, el trabajo del FBI permitió detectar la amenaza antes de que el acusado pudiera cumplir lo que habría expresado como su intención.

Los agentes “pudieron detectar una amenaza e interrumpirla antes de que el acusado llevara a cabo su intención de matar, en sus palabras, quizá a 30 a 60 personas, como alegamos con mucho más detalle en la denuncia”.

La acusación sostiene que el Mall of America era el objetivo principal del supuesto ataque, aunque el joven fue capturado antes de acercarse al centro comercial con el arma.

Autoridades aseguran que quería matar entre 30 y 60 personas dentro del lugar / Especial

¿Cómo descubrió el FBI el supuesto ataque?

La investigación avanzó mediante el uso de un agente encubierto, quien se presentó frente a Mohamud como supuesto integrante del Estado Islámico. A través de mensajes de texto, el joven habría reiterado en distintas ocasiones su intención de cometer un ataque contra personas no musulmanas, según la denuncia presentada por las autoridades.

Esa comunicación permitió al FBI dar seguimiento a sus movimientos y preparar una operación para impedir que consiguiera armamento fuera del control de las autoridades. Finalmente, el supuesto acuerdo para adquirir el arma y las municiones se convirtió en el momento que permitió efectuar la detención.

Pagó 600 dólares por un AK-47 y municiones

Según la información incluida en la denuncia penal, Mohamud se reunió con el agente encubierto y entregó 600 dólares a cambio de un AK-47 y 200 cartuchos de munición.

El operativo ocurrió en un parque público de Richfield. Tras concretarse la supuesta compra, agentes federales procedieron con el arresto del joven. La operación evitó que el sospechoso tuviera acceso libre al armamento que, según los fiscales, pretendía utilizar para llevar a cabo el ataque.

Mall of America era el supuesto objetivo

El Mall of America, ubicado en Bloomington, Minnesota, es uno de los complejos comerciales y de entretenimiento más importantes de Estados Unidos y recibe diariamente a miles de personas.

De acuerdo con las autoridades, ese sitio habría sido seleccionado por Mohamud como objetivo para el ataque que presuntamente planeaba.