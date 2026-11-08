“Rata de dos patas”, de Paquita la del Barrio, fue utilizada durante una protesta contra Santiago Peña en Paraguay./Especial

Habitantes de Asunción utilizaron el famoso tema de la cantante mexicana para manifestarse frente a la residencia de Santiago Peña, quien fue destituido en medio de una crisis financiera y enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank

La música de Paquita la del Barrio cruzó fronteras y llegó hasta Paraguay, donde habitantes utilizaron su famoso tema “Rata de dos patas” para expresar su rechazo al expresidente Santiago Peña. La canción sonó a todo volumen frente a su residencia durante una manifestación realizada el pasado 6 de noviembre, en la ciudad de Asunción.

El episodio llamó la atención por la elección de una de las canciones más conocidas de la música mexicana para acompañar una protesta política. Los vecinos también llevaron pancartas con mensajes contra el exmandatario, en medio del descontento provocado por la crisis financiera de Ueno Bank, que afectó a millones de clientes y derivó en la salida de Peña del gobierno.

Así utilizaron “Rata de dos patas” para protestar en Paraguay

La manifestación ocurrió en el barrio Mbocayaty, en Asunción, donde un grupo de habitantes llevó un equipo de sonido hasta las inmediaciones de la residencia de Santiago Peña y reprodujo la canción de Paquita la del Barrio. En videos difundidos en redes sociales se observa a los manifestantes reunidos frente al domicilio mientras expresaban su rechazo al político.

El compositor Manuel Eduardo Toscano reveló que la canción tuvo una inspiración relacionada con la política mexicana./Especial

¿Por qué protestan contra Santiago Peña?

El descontento contra Santiago Peña se intensificó tras la crisis de Ueno Bank, institución intervenida por el Banco Central de Paraguay el 3 de noviembre de 2026, luego de detectar problemas financieros. La medida afectó a cerca de 2.94 millones de clientes, cuyos recursos y operaciones quedaron comprometidos. El caso también puso bajo cuestionamiento los vínculos empresariales previos del exmandatario con el grupo propietario de la institución.