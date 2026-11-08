La música de Paquita la del Barrio cruzó fronteras y llegó hasta Paraguay, donde habitantes utilizaron su famoso tema “Rata de dos patas” para expresar su rechazo al expresidente Santiago Peña. La canción sonó a todo volumen frente a su residencia durante una manifestación realizada el pasado 6 de noviembre, en la ciudad de Asunción.
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El episodio llamó la atención por la elección de una de las canciones más conocidas de la música mexicana para acompañar una protesta política. Los vecinos también llevaron pancartas con mensajes contra el exmandatario, en medio del descontento provocado por la crisis financiera de Ueno Bank, que afectó a millones de clientes y derivó en la salida de Peña del gobierno.
Así utilizaron “Rata de dos patas” para protestar en Paraguay
La manifestación ocurrió en el barrio Mbocayaty, en Asunción, donde un grupo de habitantes llevó un equipo de sonido hasta las inmediaciones de la residencia de Santiago Peña y reprodujo la canción de Paquita la del Barrio. En videos difundidos en redes sociales se observa a los manifestantes reunidos frente al domicilio mientras expresaban su rechazo al político.
¿Por qué protestan contra Santiago Peña?
El descontento contra Santiago Peña se intensificó tras la crisis de Ueno Bank, institución intervenida por el Banco Central de Paraguay el 3 de noviembre de 2026, luego de detectar problemas financieros. La medida afectó a cerca de 2.94 millones de clientes, cuyos recursos y operaciones quedaron comprometidos. El caso también puso bajo cuestionamiento los vínculos empresariales previos del exmandatario con el grupo propietario de la institución.
El 6 de noviembre, el Senado paraguayo aprobó por unanimidad su destitución por presunto mal desempeño de funciones. Posteriormente, Peña quedó bajo arresto domiciliario y enfrentó imputaciones relacionadas con presunta lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. El exmandatario niega las acusaciones y el proceso judicial continúa, por lo que no existe una sentencia condenatoria en su contra.