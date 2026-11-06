El mandatario paraguayo es señalado por presunto conflicto de intereses y mal desempeño de sus funciones

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta un juicio político en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank, una de las principales instituciones bancarias del país. Las acusaciones contra el mandatario incluyen presunto conflicto de intereses, mal desempeño de sus funciones y posibles beneficios económicos derivados de sus vínculos con el conglomerado empresarial propietario de la entidad.

Peña llegó a la presidencia en agosto de 2023 con la promesa de impulsar el crecimiento económico y mantener la estabilidad de Paraguay. Sin embargo, la controversia comenzó a tomar fuerza por las circunstancias en las que el Banco Central autorizó que Financiera Ueno se transformara en banco, apenas tres meses después de su llegada al poder.

Las protestas contra el presidente se multiplicaron./AFP

La crisis también alcanzó a Carlos Carvallo Spalding, quien encabezaba el Banco Central y había presidido Financiera Ueno antes de asumir el cargo. Tanto Carvallo como Peña presentaron su renuncia, pero el Congreso paraguayo rechazó la del presidente. Ahora, el mandatario deberá responder a las acusaciones ante los legisladores.

¿De qué acusan a Santiago Peña en el juicio político?

Uno de los principales señalamientos contra Peña está relacionado con su participación accionarial en Ueno Holding, sociedad vinculada al Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank. El mandatario mantuvo esa participación desde antes de asumir la presidencia y hasta marzo de 2025, cuando aseguró que vendió sus acciones.

Durante ese periodo, Ueno experimentó una rápida expansión y llegó a convertirse en uno de los principales bancos de Paraguay, con cerca de tres millones de clientes, equivalentes aproximadamente al 60 por ciento de la población adulta del país.

La oposición también responsabiliza al presidente por la crisis financiera de la institución y sus consecuencias para los ahorradores, quienes enfrentaron dificultades para acceder a sus depósitos. Otro señalamiento apunta a una presunta intervención del Gobierno en el Instituto de Previsión Social (IPS) para favorecer la transferencia de recursos a Ueno Bank.

Las acusaciones incluyen posibles beneficios económicos para Peña, entre ellos préstamos recibidos de la entidad, así como cuestionamientos anteriores sobre su patrimonio. Los legisladores también sostienen que su administración impulsó cambios regulatorios que facilitaron que instituciones públicas depositaran importantes cantidades de dinero en el banco.

¿Qué pasará con Santiago Peña tras el rechazo de su renuncia?

Después de que el Congreso rechazó su renuncia, Peña quedó frente a un proceso de juicio político. La mañana del viernes solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, pues consideró insuficiente el plazo de menos de 12 horas que le habían concedido para presentarse.

El analista Mariano Machado, de la consultora Verisk Maplecroft, señaló que un juicio político podría impedir que Peña se convierta en senador vitalicio, cargo que le otorgaría inmunidad parlamentaria, y dejarlo expuesto a una posible investigación penal.