Hasta ahora, el documento no contempla un adelanto del periodo de descanso

Diciembre es uno de los meses más esperados por estudiantes de educación básica, pues marca el inicio de las vacaciones de invierno, un periodo que permite disfrutar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en familia. Sin embargo, antes de comenzar el descanso, millones de niñas y niños deberán cumplir con las últimas semanas de actividades escolares.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones decembrinas tienen como fecha oficial de inicio el lunes 21 de diciembre de 2026. Aunque el descanso comenzará formalmente ese día, el alumnado podrá dejar las aulas desde el fin de semana anterior, después de concluir sus actividades escolares.

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP establece las fechas del descanso decembrino./ia

¿Cuándo terminan las vacaciones y cuándo regresan a clases?

Según el calendario escolar, el último día de vacaciones será el miércoles 6 de enero de 2027. Esto significa que el alumnado deberá regresar a las aulas el jueves 7 de enero, para retomar las actividades escolares y concluir los dos días restantes de esa semana.

Los estudiantes deberán regresar a las aulas el jueves 7 de enero de 2027./ia

El periodo contempla así las principales celebraciones decembrinas y los primeros días del nuevo año. Para las familias, conocer estas fechas permite anticipar la organización de sus actividades durante el receso escolar.

El periodo vacacional incluirá Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes./captura de pantalla

¿Habrá puentes o días de descanso adicionales en diciembre?

Durante diciembre no está contemplado ningún día adicional de suspensión de clases fuera del periodo vacacional. Además, el calendario no incluye una sesión de Consejo Técnico Escolar durante ese mes.