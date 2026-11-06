¿Quién era Jonathan Prieto? El músico de Dezzendente asesinado en un puesto de tacos en Guanajuato

El integrante de la agrupación de regional mexicano fue víctima de un ataque armado en Salamanca. La banda confirmó su fallecimiento y compartió un mensaje de despedida en redes sociales

La violencia en Guanajuato cobró una nueva víctima en el ámbito musical. Jonathan Prieto, quien formó parte de la agrupación de regional mexicano Dezzendente, fue asesinado a balazos la mañana del jueves 5 de noviembre en el municipio de Salamanca, mientras se encontraba en un puesto de tacos.

El caso generó consternación entre sus conocidos y seguidores, luego de que se diera a conocer que el joven también realizaba actividades comerciales, además de su participación en la música. Horas después del ataque, la agrupación confirmó su fallecimiento mediante una publicación en sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a la familia y amigos del músico.

El asesinato del músico se suma a otros hechos violentos contra integrantes de agrupaciones musicales en Guanajuato./Especial

¿Cómo ocurrió el ataque armado contra Jonathan Prieto en Salamanca?

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió minutos antes de las 10:00 de la mañana, en un establecimiento ubicado sobre la calle Cazadora, cerca de la avenida Faja de Oro, en Salamanca. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Según la información difundida por medios locales, hombres armados llegaron al negocio y dispararon contra Jonathan para después escapar. Elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos acudieron al sitio tras recibir el reporte a través del 911; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, la zona quedó acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaba las diligencias correspondientes.

El integrante de Dezzendente perdió la vida durante un ataque armado el 5 de noviembre./Especial

Dezzendente confirma la muerte de Jonathan Prieto y le dedica emotivo mensaje

Tras darse a conocer la identidad de la víctima, la agrupación Dezzendente compartió una publicación para confirmar el fallecimiento de quien fuera su compañero. En el mensaje, los integrantes expresaron su tristeza por la pérdida y recordaron los momentos que compartieron con Jonathan durante su participación en el proyecto musical.

"Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jonathan Prieto, quien formó parte del Grupo Dezzendente", escribió la banda. También enviaron sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, a quienes desearon fortaleza para enfrentar este momento.