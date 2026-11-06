El Consejo General continúa revisando la denuncia que busca presentar ante la FGR por posibles irregularidades durante la gestión de su expresidenta

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentaría un recorte de 5 mil millones de pesos en su presupuesto para 2027, de acuerdo con el proyecto de egresos aprobado en lo general por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La reducción ocurre mientras el Consejo General del organismo mantiene pendiente la formalización de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción durante la administración de su expresidenta, Guadalupe Taddei.

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La comisión avaló el proyecto con 33 votos a favor de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, y 12 en contra del PAN y PRI. El documento contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil millones de pesos para 2027. Los recursos que dejaría de recibir el INE se distribuirían entre distintos programas e instituciones del Gobierno federal.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 33 votos a favor y 12 en contra./INE

¿A dónde se destinarán los 5 mil millones que se reducirán al INE?

De acuerdo con el proyecto presupuestal, los recursos se repartirían de la siguiente manera: 3 mil millones de pesos para el programa La Escuela es Nuestra, mil millones para Medio Ambiente, 700 millones para la Agencia Federal de Aviación Civil y 300 millones para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Además, el presupuesto contempla una reasignación de 6 mil 500 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para iniciar la construcción de los acueductos Calderón-San Gaspar y Sustituto Chapala-Guadalajara. La medida deriva de un acuerdo entre el Gobierno federal y el estado de Jalisco, con el objetivo de abastecer de agua potable a la zona metropolitana de esa entidad.

Tras la aprobación en lo general, la comisión declaró un receso y programó continuar la reunión para discutir 263 reservas al proyecto. La intención era concluir el sábado y, posteriormente, iniciar el debate en el pleno de la Cámara de Diputados el lunes.

el presupuesto contempla una reasignación de 6 mil 500 millones de pesos a la (Conagua)./istock

INE prepara denuncia ante la FGR por posibles delitos durante la gestión de Taddei

Mientras avanza la discusión presupuestal, el Consejo General del INE continúa revisando el documento que presentará ante la FGR por los señalamientos de posibles irregularidades durante la administración de Guadalupe Taddei. El último borrador ya no señala directamente a una persona, sino que plantea una denuncia “ante quien resulte responsable”.

El proyecto incluye seis posibles conductas delictivas para que la Fiscalía determine si existen elementos para investigar: uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho.

La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, explicó que el organismo no busca definir delitos ni señalar directamente a Taddei u otra persona, pues esa determinación corresponde a la FGR. Según indicó, la denuncia debe presentarse por los hechos y las posibles responsabilidades que la autoridad ministerial pueda investigar.

Sin embargo, el documento hace referencia a hechos ocurridos durante la administración de la exconsejera presidenta, así como a contratos que fueron otorgados en ese periodo. También menciona señalamientos sobre presunto favoritismo, avances de la Auditoría Superior de la Federación y videos en los que aparece Taddei realizando cuentas con el empresario Alfredo Hernández Casillas.

Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE el 26 de octubre, pero continúa pendiente la entrega de bienes bajo su resguardo./especial

Retraso en la denuncia y entrega pendiente de bienes de Taddei

El consejero Arturo Castillo señaló que los equipos jurídicos del INE concluyeron que el organismo sí cuenta con facultades para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, y no solamente dar vista a la autoridad para que determine si inicia una investigación.

Castillo atribuyó parte del retraso a la Dirección de Asuntos Jurídicos, encabezada por Anahí Silva, cuya permanencia también está bajo revisión. El consejero indicó que la propuesta tardó en llegar al Consejo General, pese a que el compromiso inicial era presentar el documento el miércoles.