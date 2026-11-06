La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que conecta Indios Verdes con Universidad, será sometida a una remodelación integral durante 2027. El proyecto contempla renovar vías, trenes, estaciones y sistemas eléctricos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de una de las rutas más utilizadas por estudiantes y trabajadores de la capital.
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El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que las obras se organizarán en cuatro frentes para reducir las afectaciones a los pasajeros. Aunque el Gobierno capitalino busca mantener el servicio, esto no significa que los usuarios estarán completamente libres de cambios en los horarios, pues podrían realizarse cierres anticipados y trabajos en determinados tramos.
¿Cómo serán las obras de remodelación de la Línea 3?
La intervención se organizará para trabajar principalmente durante las noches, los fines de semana y los periodos vacacionales. Además, las autoridades plantean comenzar por los extremos de la línea y avanzar con las obras sin detener por periodos prolongados la operación de los trenes. Si alguna estación necesita cerrar temporalmente, se informará con anticipación.
Uno de los puntos que requiere mayor atención es el tramo entre Indios Verdes y La Raza, donde se identificó una fisura relacionada con las condiciones geológicas y los hundimientos del suelo. Por ello, las autoridades tendrán que aplicar una estrategia específica para atender los daños en las vías y evitar que las intervenciones afecten de manera prolongada el servicio.
¿Qué estaciones y servicios cambiarán con la remodelación?
La renovación abarcará las 21 estaciones de la Línea 3 e incluirá la sustitución de rieles, rehabilitación de instalaciones y modernización de los sistemas eléctricos, electromecánicos, de señalización y control. También se contemplan mejoras de accesibilidad, como elevadores y escaleras eléctricas, además de la construcción de dos grandes zonas de talleres.
El proyecto también considera la adquisición de 45 trenes nuevos para sustituir la flota actual. La inversión estimada ronda los 40 mil millones de pesos, mediante un esquema de coinversión. Por ahora, las autoridades no han publicado un calendario definitivo con las fechas de intervención de cada estación ni los posibles horarios de cierre, por lo que los usuarios deberán mantenerse atentos a los avisos del Metro conforme avance la planeación.