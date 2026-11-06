¿Usas la Línea 3 del Metro? Así serán las obras de remodelación en 2027 y los posibles cierres

El tramo entre Indios Verdes y La Raza requiere atención por una fisura relacionada con las condiciones del suelo./Especial

La renovación de Indios Verdes a Universidad se realizará en cuatro frentes de trabajo. Aunque las autoridades buscan evitar suspensiones prolongadas, habrá intervenciones nocturnas, durante fines de semana y periodos vacacionales

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que conecta Indios Verdes con Universidad, será sometida a una remodelación integral durante 2027. El proyecto contempla renovar vías, trenes, estaciones y sistemas eléctricos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de una de las rutas más utilizadas por estudiantes y trabajadores de la capital.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que las obras se organizarán en cuatro frentes para reducir las afectaciones a los pasajeros. Aunque el Gobierno capitalino busca mantener el servicio, esto no significa que los usuarios estarán completamente libres de cambios en los horarios, pues podrían realizarse cierres anticipados y trabajos en determinados tramos.

El proyecto incluye la adquisición de 45 trenes nuevos para la Línea 3./Especial

¿Cómo serán las obras de remodelación de la Línea 3?

La intervención se organizará para trabajar principalmente durante las noches, los fines de semana y los periodos vacacionales. Además, las autoridades plantean comenzar por los extremos de la línea y avanzar con las obras sin detener por periodos prolongados la operación de los trenes. Si alguna estación necesita cerrar temporalmente, se informará con anticipación.

Uno de los puntos que requiere mayor atención es el tramo entre Indios Verdes y La Raza, donde se identificó una fisura relacionada con las condiciones geológicas y los hundimientos del suelo. Por ello, las autoridades tendrán que aplicar una estrategia específica para atender los daños en las vías y evitar que las intervenciones afecten de manera prolongada el servicio.

La Línea 3 del Metro conecta Indios Verdes con Universidad y cuenta con 21 estaciones./Especial

¿Qué estaciones y servicios cambiarán con la remodelación?

La renovación abarcará las 21 estaciones de la Línea 3 e incluirá la sustitución de rieles, rehabilitación de instalaciones y modernización de los sistemas eléctricos, electromecánicos, de señalización y control. También se contemplan mejoras de accesibilidad, como elevadores y escaleras eléctricas, además de la construcción de dos grandes zonas de talleres.