La mañana de este miércoles 4 de novimebre se registró una fuerte fuga de agua sobre la calzada México-Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El incidente ocurrió frente a la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Metro, donde el agua comenzó a salir con gran presión desde la carpeta asfáltica.
El punto afectado se encuentra en el cruce de México-Tacuba y Felipe Carrillo Puerto, después de Circuito Interior, con dirección hacia Mariano Escobedo. La fuerza del agua provocó que el líquido alcanzara prácticamente los tres carriles de la vialidad y formara una especie de cascada sobre la avenida.
La fuga tomó por sorpresa a conductores de automóviles, motociclistas y ciclistas que circulaban por la zona. Algunos vehículos tuvieron que atravesar el agua que se extendía sobre el pavimento, mientras que peatones también encontraron dificultades para cruzar por el área afectada.
¿Qué provocó la fuga y qué calles están afectadas?
La fuga se habría originado cuando trabajadores realizaban labores de reparación y, al abrir una zanja, perforaron una tubería de agua potable. La presión provocó que el líquido brotara con fuerza e incluso levantara parte del asfalto.
Ante la emergencia, personal de la Ciudad de México colocó barreras de plástico y acordonó el área para impedir el paso de vehículos por el punto donde se encontraba la fuga. También se solicitó la intervención de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para cerrar la válvula y realizar las reparaciones correspondientes.
Hasta los primeros reportes de la mañana, no se había informado una hora para la conclusión de los trabajos ni para la normalización de la circulación. Por ello, se pidió a los automovilistas tomar precauciones si transitan por la calzada México-Tacuba, particularmente en las inmediaciones del Metro Colegio Militar