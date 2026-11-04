Una intensa fuga de agua sorprendió a automovilistas y peatones en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde la presión del líquido provocó una especie de fuente sobre la avenida

La mañana de este miércoles 4 de novimebre se registró una fuerte fuga de agua sobre la calzada México-Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El incidente ocurrió frente a la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Metro, donde el agua comenzó a salir con gran presión desde la carpeta asfáltica.

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El punto afectado se encuentra en el cruce de México-Tacuba y Felipe Carrillo Puerto, después de Circuito Interior, con dirección hacia Mariano Escobedo. La fuerza del agua provocó que el líquido alcanzara prácticamente los tres carriles de la vialidad y formara una especie de cascada sobre la avenida.

La fuga tomó por sorpresa a conductores de automóviles, motociclistas y ciclistas que circulaban por la zona. Algunos vehículos tuvieron que atravesar el agua que se extendía sobre el pavimento, mientras que peatones también encontraron dificultades para cruzar por el área afectada.

La presión del agua sorprendió a automovilistas en Miguel Hidalgo / Captura de pantalla

¿Qué provocó la fuga y qué calles están afectadas?

La fuga se habría originado cuando trabajadores realizaban labores de reparación y, al abrir una zanja, perforaron una tubería de agua potable. La presión provocó que el líquido brotara con fuerza e incluso levantara parte del asfalto.

Ante la emergencia, personal de la Ciudad de México colocó barreras de plástico y acordonó el área para impedir el paso de vehículos por el punto donde se encontraba la fuga. También se solicitó la intervención de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para cerrar la válvula y realizar las reparaciones correspondientes.

Servicios de emergencia atienden la fuga en la Ciudad de México / Captura de pantalla