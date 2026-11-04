Bobby Pulido gana elecciones en Texas 2026: ¿qué cargo tendrá el cantante y cuáles son sus propuestas?

El intérprete de música Tex-Mex dio el salto de los escenarios a la política estadounidense / Especial

Se declaró ganador de la contienda por el Distrito 15 de Texas, donde enfrentó a la republicana Mónica de la Cruz

El cantante Bobby Pulido, reconocido por más de tres décadas de trayectoria dentro de la música Tex-Mex, protagonizó una de las sorpresas de las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026, al declararse ganador de la contienda por un escaño en la Cámara de Representantes federal, donde compitió como candidato del Partido Demócrata por el Distrito 15 de Texas.

Durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre, el artista enfrentó a Mónica de la Cruz, legisladora republicana que buscaba conservar su lugar en el Congreso estadounidense. Medios locales reportaron la victoria del cantante, aunque los resultados oficiales todavía se encontraban en proceso de actualización durante la noche electoral.

El resultado llamó especialmente la atención en México, donde Pulido cuenta con una amplia base de seguidores gracias a canciones como Desvelado, Se murió de amor y Le pediré. Su participación política representa un cambio importante en su carrera, después de anunciar que dejaría los escenarios para concentrarse en una nueva etapa profesional.

Bobby Pulido compitió por el Distrito 15 de Texas en las elecciones de Estados Unidos 2026 / Especial

¿Qué cargo ganó Bobby Pulido en las elecciones de Estados Unidos?

Bobby Pulido compitió por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, específicamente por el Distrito Congresional 15 de Texas (TX-15), una región del sur del estado que incluye comunidades cercanas a la frontera con México. El puesto era ocupado por la republicana Mónica de la Cruz, quien llegó al Congreso en 2023 y buscaba mantenerse en el cargo durante un nuevo periodo legislativo.

La contienda fue considerada una de las más competitivas de Texas, debido a que ambos partidos concentraron esfuerzos en un distrito donde el voto latino tiene un peso importante y donde los cambios en los límites electorales modificaron el panorama político.

De confirmarse oficialmente su victoria, Pulido se incorporará a la Cámara de Representantes en enero de 2027, cuando comience la nueva legislatura del Congreso estadounidense. Los representantes federales son elegidos por periodos de dos años y participan en la elaboración de leyes, la aprobación del presupuesto y la supervisión de las acciones del Gobierno federal.

El cantante de Tex-Mex se postuló como candidato del Partido Demócrata / Especial

¿Quién es Bobby Pulido, el cantante que decidió entrar a la política?

José Roberto Pulido Jr., conocido artísticamente como Bobby Pulido, es un cantante estadounidense de ascendencia mexicana que alcanzó popularidad durante la década de los noventa gracias a su participación en la música tejana.

Nació el 25 de abril de 1971 en Edinburg, Texas, y creció en una familia relacionada con la música, pues es hijo del reconocido intérprete Roberto Pulido, una de las figuras tradicionales del género Tex-Mex.

Su carrera comenzó a despegar en 1995 con el lanzamiento del álbum Desvelado, producción que lo convirtió en uno de los artistas más conocidos de la música regional interpretada en español dentro de Estados Unidos.

Durante más de 30 años, Pulido desarrolló una trayectoria que incluyó conciertos, grabaciones y presentaciones en México y Estados Unidos, donde construyó una comunidad de seguidores especialmente importante entre el público latino.

Sin embargo, después de anunciar su retiro de los escenarios, el intérprete decidió incursionar en la política y buscar un puesto de elección popular, pese a que anteriormente no había ocupado cargos dentro del Gobierno.

Bobby Pulido dejó los escenarios para comenzar una nueva etapa en la política / Especial

Su candidatura llamó la atención porque pasó de ser una figura del entretenimiento a participar directamente en una de las contiendas legislativas más observadas del sur de Texas.

¿Cuáles fueron las propuestas de campaña de Bobby Pulido?

Durante su campaña por el Distrito 15 de Texas, Bobby Pulido centró sus propuestas en seis temas principales: salud, migración, economía familiar, agua, agricultura y educación. Uno de sus principales planteamientos estuvo relacionado con la necesidad de mejorar el acceso a los servicios médicos, especialmente para las familias que enfrentan dificultades económicas para recibir atención.

En materia económica, el cantante propuso impulsar medidas que permitan reducir la presión financiera sobre los hogares, en un contexto marcado por el incremento de los precios de productos básicos, servicios y vivienda.

Respecto a la migración, Pulido buscó presentar una postura que combinara la atención a las necesidades de las comunidades fronterizas con el fortalecimiento de los mecanismos legales y administrativos relacionados con el sistema migratorio estadounidense.

También incluyó entre sus prioridades el acceso al agua y el respaldo a la agricultura, dos asuntos importantes para las comunidades del sur de Texas, donde las actividades del campo representan una fuente de empleo e ingresos para numerosas familias.

En educación, su plataforma destacó la importancia de ampliar las oportunidades para estudiantes y trabajadores, con la intención de fortalecer la preparación académica y las posibilidades de desarrollo profesional.

¿Bobby Pulido es republicano o demócrata?

Aunque algunas de sus posiciones políticas han sido identificadas como conservadoras, Bobby Pulido participó en las elecciones de 2026 como candidato del Partido Demócrata, organización que actualmente se encuentra en oposición al presidente Donald Trump.

El cantante ha mostrado afinidad con posturas moderadas dentro del partido, particularmente con la corriente conocida como Blue Dog Democrats, integrada por legisladores demócratas que suelen defender posiciones de centro y políticas de responsabilidad fiscal.

Esta orientación política le permitió buscar el respaldo de votantes que tradicionalmente han apoyado al Partido Republicano, especialmente en comunidades del sur de Texas donde las preferencias electorales han cambiado durante los últimos años.