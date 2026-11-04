Asegura que está concentrada en sus negocios y en un proyecto político / Especial

La empresaria respondió a los rumores sobre su posible llegada a una plataforma de contenido exclusivo

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, volvió a generar conversación en redes sociales después de responder a los seguidores que constantemente le preguntan si tiene planes de abrir una ‘página azul’, plataforma conocida por ofrecer contenido para adultos y exclusivo mediante suscripciones. La empresaria decidió terminar con las especulaciones y aclaró que, por el momento, no contempla incursionar en ese tipo de negocio, pues considera que sus actividades empresariales y sus próximos proyectos políticos representan mejores oportunidades.

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A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la exfuncionaria respondió directamente a quienes han insistido en conocer si estaría dispuesta a compartir contenido mediante una página de suscripción. Sin rodeos, Cuevas explicó que sus prioridades actuales están enfocadas en desarrollar sus empresas y preparar una nueva etapa dentro de la política de la Ciudad de México.

La declaración llamó la atención porque, además de rechazar los rumores sobre su posible incursión en plataformas digitales, Sandra Cuevas habló de sus aspiraciones para las elecciones de 2030, año en el que pretende competir por la Jefatura de Gobierno de la capital. De esta manera, la exalcaldesa aprovechó el mensaje para explicar hacia dónde quiere dirigir su carrera durante los próximos años.

Sandra Cuevas respondió a los rumores sobre su posible llegada a OnlyFans / Especial

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Ante las preguntas que recibe constantemente en redes sociales, Sandra Cuevas dejó claro que no tiene intención de abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos, pues aseguró que sus intereses profesionales están relacionados con otras actividades que considera más rentables.

La exalcaldesa explicó que actualmente dedica buena parte de su tiempo a sus negocios y a la preparación de un proyecto político, por lo que no considera necesario explorar otras alternativas para generar ingresos.

"Mi oficio ahorita es ser empresaria, estoy preparando un proyecto político, preparando otras cosas que me dejan más que una página azul; entonces, a los que me preguntan les vuelvo a responder: no voy a entrar a una página azul, no es mi negocio", enfatizó Cuevas en el metraje.

Con estas palabras, Cuevas descartó los rumores que circulaban sobre su posible llegada a plataformas y dejó claro que su decisión está relacionada principalmente con sus prioridades laborales y económicas.

La exalcaldesa aseguró que actualmente está concentrada en sus negocios / Especial

Sandra Cuevas asegura que sus negocios le generan mayores ingresos

Durante su pronunciamiento, la exalcaldesa destacó que su principal ocupación actualmente es el desarrollo de proyectos empresariales, actividad en la que ha concentrado sus esfuerzos después de concluir su administración al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con sus declaraciones, los negocios que desarrolla le ofrecen mejores oportunidades económicas que una posible cuenta de contenido exclusivo, por lo que no contempla modificar sus planes para responder a las expectativas de algunos usuarios de redes sociales.

La exfuncionaria también señaló que su trabajo no se limita al ámbito empresarial, ya que paralelamente se encuentra organizando una estrategia política que pretende desarrollar durante los próximos años.

Su respuesta buscó dejar atrás las especulaciones relacionadas con una posible incursión en plataformas de suscripción y dirigir la atención hacia los proyectos que considera prioritarios.

Manifestó su intención de buscar la Jefatura de Gobierno de CDMX en 2030 / Especial

¿Sandra Cuevas buscará ser jefa de Gobierno de CDMX en 2030?

Más allá de los comentarios sobre el entretenimiento para adultos, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la relacionada con su futuro político, pues Sandra Cuevas reiteró su intención de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2030.

La exalcaldesa aseguró que se encuentra preparando una estrategia para regresar a la actividad electoral y que su proyecto contempla diferentes etapas que dará a conocer conforme se acerque el siguiente proceso de renovación del Gobierno capitalino.

Cuevas reconoció que algunas de sus decisiones podrían resultar inesperadas para otros actores políticos y para la ciudadanía, pero sostuvo que existe una planificación detrás de sus movimientos.

Aunque expresó su intención de buscar el cargo, esto no significa que exista actualmente una candidatura oficial, ya que todavía deberán desarrollarse los procedimientos electorales y las definiciones correspondientes.