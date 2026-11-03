“Yo voy a ser jefa de Gobierno”: Sandra Cuevas destapa sus planes para 2030

Sandra Cuevas aseguró que buscará convertirse en jefa de Gobierno de la Ciudad de México en 2030. / FB: Sandra Cuevas

La exalcaldesa de Cuauhtémoc confirmó que busca gobernar la capital y aseguró que prepara un nuevo proyecto político

Sandra Cuevas confirmó sus aspiraciones políticas rumbo a 2030 y aseguró que buscará convertirse en la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Durante una transmisión en vivo, la exalcaldesa de Cuauhtémoc habló sobre su futuro político y respondió a los comentarios de seguidores que le sugerían buscar la Presidencia de México.

Podría interesarte Contra Sandra Cuevas queda enamorada de policías europeos y le hace peculiar petición a García Harfuch

“Yo voy a ser la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México en el 2030”, afirmó.

La exfuncionaria también señaló que actualmente trabaja en un proyecto político, aunque evitó revelar detalles sobre la estrategia que prepara para regresar a la vida pública.

¿Qué dijo Sandra Cuevas sobre sus aspiraciones políticas?

Cuevas aseguró que sus movimientos actuales forman parte de una estrategia que, por el momento, no todos comprenden.

La exalcaldesa explicó que tanto políticos como medios de comunicación y personas que siguen su trayectoria desconocen los planes que prepara.

“Mi camino, mi estrategia es otra que solamente yo entiendo”, expresó durante la transmisión.

También recordó su paso por la alcaldía Cuauhtémoc y defendió algunas de las decisiones que tomó durante su administración, entre ellas el Operativo Diamante.

Según Cuevas, algunas de sus acciones fueron cuestionadas en su momento, pero ahora considera que otros actores políticos replican prácticas que ella implementó cuando gobernaba la demarcación.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc confirmó que prepara un nuevo proyecto político. / FB: Sandra Cuevas

¿Sandra Cuevas buscará una candidatura en 2030?

Aunque aseguró que quiere gobernar la Ciudad de México, la exalcaldesa no detalló bajo qué partido político o plataforma buscaría competir

Por ahora, señaló que combina sus actividades empresariales con la preparación de un nuevo proyecto político.

Cuevas gobernó la alcaldía Cuauhtémoc de 2021 a 2024, después de ganar las elecciones como candidata de la alianza Va por México.

Tras dejar el cargo, ha mantenido su presencia pública y ha anticipado que busca regresar a la política.

Su declaración coloca a la exalcaldesa entre los perfiles que han comenzado a expresar sus aspiraciones rumbo a la elección de la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2030.