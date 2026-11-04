Incendio en la Línea B del Metro provocó la suspensión del servicio / Captura de pantalla

La quema de basura provocó daños en el cableado eléctrico del Metro y obligó a suspender el servicio hacia Ciudad Azteca

El servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones este miércoles 4 de noviembre, luego de un incendio registrado durante la madrugada en las inmediaciones de la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía. El fuego dañó parte del cableado eléctrico, obligando a interrumpir la circulación de trenes en el tramo hacia Ciudad Azteca.

¿Qué estaciones de la Línea B están cerradas?

De acuerdo con los avisos del Metro, los trenes únicamente operan de manera provisional entre Buenavista y Oceanía, en ambos sentidos. Las estaciones que permanecen sin servicio de trenes son Deportivo Oceanía, Bosque de Aragón, Villa de Aragón, Nezahualcóyotl, Impulsora, Río de los Remedios, Múzquiz, Ecatepec, Olímpica, Plaza Aragón y Ciudad Azteca.

Daños en el cableado eléctrico mantienen afectaciones hacia Ciudad Azteca / Captura de pantalla

La interrupción afecta principalmente a pasajeros que se trasladan desde municipios del Estado de México hacia la capital, así como a quienes utilizan la Línea B para llegar a sus centros de trabajo o escuelas. Esta suspensión significa un problema para miles de usuarios que dependen de este medio durante las primera horas del día.

RTP apoya a usuarios; reparaciones continúan

Ante las afectaciones, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) fueron desplegadas para apoyar a los usuarios. El servicio provisional se ofrece entre Oceanía y Villa de Aragón, con el objetivo de facilitar el traslado de pasajeros mientras continúan los trabajos para reparar el cableado dañado.

La Línea B opera parcialmente tras el incendio registrado en sus instalaciones / @AdrianRuvalcaba

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que el incendio se habría originado por la quema de basura en el exterior de las instalaciones. Las llamas ocasionaron daños considerables en equipos eléctricos, por lo que personal especializado realiza trabajos de reparación para recuperar las condiciones necesarias para la circulación de los trenes.

¿A qué hora se restablece el horario?