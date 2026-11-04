VIDEO: Choque en Ermita Iztapalapa: camión de pasajeros impacta contra tráiler y deja al menos 10 heridos

Además, se reportaron afectaciones al tránsito en la zona / Especial

El accidente ocurrió cerca de la estación Atlalilco del Metro CDMX y provocó una movilización de ambulancias

Un fuerte accidente entre un camión de pasajeros y un tráiler provocó una importante movilización de servicios de emergencia la tarde de este miércoles 4 de noviembre de 2026, sobre Calzada Ermita Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Los primeros reportes señalan que el choque dejó al menos 10 personas lesionadas, aunque la cifra todavía está pendiente de confirmación oficial.

El percance ocurrió a la altura de la estación Atlalilco del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la alcaldía Iztapalapa, donde ambulancias y personal de seguridad acudieron para brindar atención a las personas involucradas. La presencia de los equipos de emergencia y las unidades accidentadas también generó complicaciones para los automovilistas que circulaban por esta importante vialidad.

Un camión de pasajeros y un tráiler chocaron sobre Calzada Ermita Iztapalapa / Especial

¿Qué pasó en Calzada Ermita Iztapalapa hoy 4 de noviembre?

De acuerdo con la información preliminar, el accidente se produjo cuando un camión de transporte de pasajeros y un vehículo de carga pesada chocaron en las inmediaciones del Metro Atlalilco. La fuerza del impacto dejó a varias personas con lesiones y obligó a solicitar la intervención de los servicios médicos para valorar su estado de salud.

Tras recibir el reporte, diferentes unidades de emergencia se trasladaron hasta el lugar para atender a los afectados y realizar las labores necesarias para garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona. La movilización llamó la atención de conductores y peatones, debido a que el choque ocurrió sobre una de las avenidas con mayor circulación del oriente capitalino.

¿Cuántos heridos dejó el choque entre el camión y el tráiler?

Los primeros informes señalan que al menos 10 personas resultaron heridas, aunque las autoridades todavía deberán actualizar el balance una vez que concluyan las valoraciones médicas correspondientes. Por ahora, no se han dado a conocer las identidades de los lesionados ni detalles sobre su estado de salud.

La atención de los cuerpos de emergencia se concentró en auxiliar a las personas afectadas y mantener condiciones seguras alrededor de las unidades involucradas. Será necesario esperar los reportes oficiales para conocer si las lesiones fueron leves o si alguno de los pacientes requirió hospitalización.

El accidente ocurrió cerca de la estación Atlalilco del Metro CDMX / Especial

Tampoco se ha informado si los conductores de los vehículos involucrados fueron detenidos o presentados ante el Ministerio Público para rendir declaración. Las autoridades correspondientes deberán investigar las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades de quienes participaron en el choque.

¿Qué alternativas viales hay por el accidente en Ermita Iztapalapa?

El choque provocó largas filas de automóviles y circulación lenta en las inmediaciones del Metro Atlalilco, por lo que los conductores que necesiten trasladarse por el oriente de la Ciudad de México pueden considerar otras rutas mientras se realizan las maniobras de atención y retiro de los vehículos.

Paramédicos acudieron para atender a las personas lesionadas / Especial