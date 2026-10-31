Sale a la luz video del choque en las Tortas Sur 12 que dejó una mujer muerta en Coyoacán

Un automóvil negro perdió el control y se estrelló contra un restaurante en la alcaldía Coyoacán. / X: @QuadratinMexico-@c4jimenez

Las imágenes muestran cómo el automóvil embiste a personas y termina contra un establecimiento en la alcaldía Coyoacán

Un video del accidente ocurrido en Coyoacán, Ciudad de México, muestra el momento en que un automóvil negro pierde el control, embiste a peatones y se estrella contra un restaurante. El percance dejó una mujer adulta mayor muerta y personas lesionadas.

Las imágenes del choque, ocurrido el viernes 30 de octubre, muestran la fuerza con la que el vehículo impactó contra quienes se encontraban en la banqueta y en el establecimiento.

¿Qué muestra el video del accidente en Coyoacán?

En la grabación se observa cómo el automóvil circula fuera de control, sube a la banqueta y arrolla a varias personas que se encontraban en el exterior de una sucursal de Tortas Gigantes Sur 12.

El vehículo también impactó contra mesas y sillas del restaurante, además de chocar con motocicletas y otros automóviles.

El accidente ocurrió en el cruce de Calzada de las Bombas y calle Huixtla, en la alcaldía Coyoacán.

Una mujer murió y cuatro personas resultaron lesionadas

El choque dejó una mujer de aproximadamente 50 años sin vida, quien fue localizada inconsciente por los policías que llegaron al sitio.

Posteriormente, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El accidente ocurrió en Calzada de las Bombas y calle Huixtla, donde el vehículo embistió a peatones y trabajadores. / X: @Mexico_NewsMX

Aunque los primeros reportes señalaron que había hasta siete personas lesionadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó inicialmente la atención de cuatro personas: dos mujeres de 42 y 56 años, quienes presentaban golpes en distintas partes del cuerpo; una mujer de 27 años, con una fractura expuesta, y un hombre de 29 años, quien sufrió dorsolumbalgia.

La mujer y el hombre fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

El conductor del automóvil, identificado como Dylan fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades, que investigan las causas del accidente y determinarán las responsabilidades correspondientes.