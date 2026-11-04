¿A qué hora volverá a dar servicio la Línea B del Metro CDMX este 4 de noviembre?

Personal del Metro CDMX realiza trabajos de reparación en las instalaciones de la Línea B, luego de los daños ocasionados por un incendio. / X: @MetroCDMX

El Metro CDMX suspendió parcialmente el servicio de la Línea B luego de que un incendio dañara instalaciones eléctricas entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía

La Línea B del Metro CDMX podría reanudar su servicio antes de las 18:30 horas de este miércoles 4 de noviembre, de acuerdo con la meta establecida por Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC). El funcionario informó que personal de Instalaciones Fijas trabaja en la reparación de los equipos eléctricos dañados por un incendio, aunque el horario de reapertura todavía no está garantizado.

Podría interesarte Contra Incendio en el Metro CDMX: suspenden estas estaciones de la Línea B

No obstante, este horario representa el objetivo de las autoridades y no una confirmación de que los trenes volverán a circular a esa hora. La reapertura dependerá del avance de los trabajos y de que las instalaciones estén en condiciones seguras para operar.

Personal especializado del Metro continúa con los trabajos de reparación del cableado eléctrico en la interés Oceanía-Deportivo Oceanía de la Línea B. / X:@MetroCDMX

¿Qué estaciones de la Línea B del Metro CDMX no tienen servicio?

La suspensión afecta el tramo comprendido entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca. Mientras continúan las reparaciones, el Metro mantiene un servicio provisional de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. Las 11 estaciones que permanecen sin servicio de trenes son: Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

Villa de Aragón

Nezahualcóyotl

Impulsora

Río de los Remedios

Múzquiz

Ecatepec

Olímpica

Plaza Aragón

Ciudad Azteca Por lo tanto, quienes utilizan estas estaciones deberán considerar alternativas de transporte y anticipar sus tiempos de traslado.

¿Qué pasó en la Línea B del Metro?

La interrupción del servicio ocurrió luego de un incendio registrado en el exterior de las instalaciones del Metro, en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.

De acuerdo con los primeros reportes del STC, el fuego habría sido provocado por la quema de basura y alcanzó el cableado eléctrico, lo que ocasionó daños considerables en los equipos necesarios para la operación de los trenes.

El incidente obligó a suspender la circulación en dirección a Ciudad Azteca, mientras personal especializado comenzó las labores para reparar la infraestructura afectada.

También se reportó la detención de una persona presuntamente relacionada con el incidente.

El incendio registrado cerca de las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía provocó daños en el cableado eléctrico y la suspensión del servicio en 11 estaciones. / X: @MetroCDMX

Habilitan servicio de RTP

Para apoyar a los pasajeros afectados, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) habilitó unidades que realizan traslados entre Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

Además, se reportó el apoyo del Mexibús con unidades de sus líneas 1 y 2 para facilitar los traslados de pasajeros entre el Estado de México y la zona metropolitana.