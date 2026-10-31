VIDEO: Hombre ingresa a las vías de la Línea 1 del Metro CDMX y esto fue lo que pasó

El sujeto ingresó a las vías entre las estaciones Sevilla y Chapultepec / Especial

Trabajadores del Metro y elementos de la Policía Bancaria e Industrial realizaron maniobras para retirar a la persona

Una movilización de elementos de seguridad y trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se registró el viernes, después de que un hombre ingresara a la zona de vías de la Línea 1, específicamente en el tramo comprendido entre las estaciones Sevilla y Chapultepec, en la Ciudad de México. La situación obligó a activar maniobras de seguridad para retirar al individuo de un área restringida y evitar que sufriera algún accidente.

El incidente fue dado a conocer por el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, quien informó que personal del organismo trabajó de manera coordinada con elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para poner a salvo a la persona. La intervención se realizó en una zona de alto riesgo debido al paso de los trenes y a la infraestructura eléctrica que permite su funcionamiento.

EL Metro registró que un hombre ingresara a la zona de vías de la Línea 1 / Especial

De acuerdo con la información difundida por el funcionario, el hombre fue retirado de las vías, aunque no se precisó cómo logró ingresar a esa parte de las instalaciones ni cuánto tiempo permaneció en el lugar.

¿Qué pasó en la Línea 1 del Metro entre Sevilla y Chapultepec?

Los hechos ocurrieron en uno de los tramos de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, que conecta las terminales Pantitlán y Observatorio y atraviesa distintas zonas del centro y poniente de la capital. En esta ocasión, la emergencia se concentró entre Sevilla y Chapultepec, dos estaciones ubicadas sobre el corredor de avenida Chapultepec.

La presencia del hombre en las vías fue detectada por personal del sistema de transporte, lo que derivó en la intervención de trabajadores especializados y policías de la PBI. Los equipos realizaron las maniobras necesarias para llegar hasta donde se encontraba el individuo y retirarlo de manera segura, evitando que permaneciera expuesto a un posible atropellamiento o a un accidente relacionado con las instalaciones eléctricas.

Aunque Adrián Rubalcava confirmó que la persona fue puesta a salvo, el reporte inicial no incluyó información sobre su identidad, edad o estado de salud. Tampoco se indicó si recibió atención médica después del incidente o si fue presentado ante alguna autoridad para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron en el tramo comprendido entre las estaciones Sevilla y Chapultepec / Especial

¿Se suspendió el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX?

Una de las principales dudas que surgieron tras conocerse el incidente fue si la circulación de trenes se vio afectada por la presencia del hombre en la zona de vías. Sin embargo, el informe inicial del director del Metro no precisó si hubo suspensión temporal del servicio ni cuánto tiempo duraron las maniobras de rescate.

En situaciones de este tipo, el personal del STC debe aplicar protocolos de seguridad que pueden incluir la interrupción de la circulación de trenes o el corte de energía eléctrica en el área involucrada, dependiendo de las condiciones del incidente. Estas medidas buscan proteger tanto a la persona que se encuentra en las vías como a los trabajadores que participan en su retiro.

¿Por qué es peligroso ingresar a las vías del Metro?

El STC Metro ha reiterado en distintas ocasiones que las vías representan una de las zonas de mayor peligro dentro de sus instalaciones, debido a la circulación constante de trenes y a los sistemas eléctricos que permiten su operación.

Uno de los principales riesgos es la posibilidad de ser alcanzado por un convoy, ya que los trenes necesitan una distancia considerable para detenerse completamente. Además, la infraestructura ferroviaria cuenta con componentes energizados que pueden provocar lesiones graves o descargas eléctricas si una persona entra en contacto con ellos.

Por estas razones, el ingreso a las vías está estrictamente prohibido para los usuarios, salvo en situaciones atendidas por personal autorizado y bajo procedimientos específicos de seguridad.