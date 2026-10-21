Un descuido en la Línea 1 generó un cortocircuito que terminó en pánico entre los pasajeros

Momentos de terror vivieron usuarios de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México después de que un fuerte estruendo y la presencia de humo sorprendieran a los pasajeros en la estación Moctezuma, provocando alarma entre quienes se encontraban dentro de un convoy. Aunque inicialmente se reportó una posible explosión, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) explicó que el incidente fue ocasionado por una muleta metálica que cayó a las vías y provocó un cortocircuito.

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El incidente ocurrió durante la noche del pasado martes y generó preocupación entre los pasajeros, quienes reportaron el ruido y el humo en uno de los trenes de la Línea 1, que conecta las terminales Pantitlán y Observatorio. Ante la situación, personal del Metro realizó un corte de energía eléctrica y puso en marcha las maniobras necesarias para retirar el objeto que había caído a la zona de vías, mientras se verificaban las condiciones de seguridad para continuar con la circulación de los convoyes.

El incidente fue ocasionado por una muleta metálica que cayó a las vías y provocó un cortocircuito / Especial

¿Qué pasó en la estación Moctezuma de la Línea 1 del Metro?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades del transporte capitalino, una muleta metálica cayó accidentalmente a las vías de la estación Moctezuma, lo que provocó una falla eléctrica y obligó a suspender momentáneamente la circulación de los trenes. El contacto de objetos metálicos con los componentes electrificados de las vías puede generar cortocircuitos, acompañados de estruendos y humo que resultan alarmantes para los usuarios.

El STC confirmó que fue necesario interrumpir temporalmente el suministro eléctrico para permitir que el personal especializado retirara la muleta de manera segura. Pese a los momentos de incertidumbre, las autoridades aseguraron que ninguna persona resultó lesionada durante el incidente.

El Metro explicó que la caída del objeto obligó a realizar un corte de energía y maniobras para retirarlo, “por lo que se realizó un corte de energía y maniobras para retirarla. No se reportaron personas lesionadas”.

Un pequeño incendio se registró en la estación Moctezuma de la Línea 1 del Metro / Especial

Después de varios minutos, el personal logró retirar la muleta metálica y restablecer la circulación. Como medida preventiva, el tren involucrado fue enviado a una revisión de rutina para comprobar que sus componentes se encontraran en condiciones adecuadas y descartar posibles afectaciones derivadas del cortocircuito.

¿Por qué una muleta puede provocar un cortocircuito en el Metro CDMX?

Aunque puede parecer un objeto inofensivo, una muleta metálica representa un riesgo importante cuando cae a las vías del Metro, debido a que estas cuentan con infraestructura eléctrica utilizada para el funcionamiento de los trenes. El Sistema de Transporte Colectivo explicó que las vías se encuentran electrificadas con 750 volts de corriente continua, por lo que determinados objetos conductores pueden ocasionar fallas al entrar en contacto con los componentes que suministran energía.

Las autoridades señalaron que este riesgo no se limita a las muletas, ya que bastones, paraguas, llaves y termos metálicos también pueden provocar incidentes similares. Cuando alguno de estos objetos toca la barra guía que conduce la electricidad, existe la posibilidad de que se genere un cortocircuito que obligue a detener la operación ferroviaria.

Cada vez que ocurre una situación de este tipo, el personal debe efectuar maniobras especiales para recuperar el objeto y revisar las condiciones de las instalaciones. En determinados casos, los trenes también pueden presentar daños que requieren su traslado a los talleres para recibir mantenimiento, lo que puede ocasionar retrasos adicionales en el servicio y afectaciones para miles de pasajeros.

Los usuarios que estaban abordó del vagón salieron corriendo para resguardarse / Especial

Metro alerta por cientos de objetos que caen a las vías

El incidente registrado en Moctezuma vuelve a poner sobre la mesa un problema frecuente dentro del transporte capitalino: la caída de objetos personales a las vías. De acuerdo con las cifras difundidas por el STC para el periodo de enero a octubre, se han registrado cientos de casos relacionados con pertenencias que terminan en la zona electrificada.

Entre los objetos reportados destacan 150 paraguas, 114 bastones o muletas, 73 juegos de llaves y 43 termos metálicos, artículos que pueden representar un riesgo para la operación de los trenes debido a sus características conductoras.