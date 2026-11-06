Tren AIFA: estas son las rutas y estaciones a las que puedes viajar por menos de 27 pesos

El Tren Felipe Ángeles dejó atrás su tarifa promocional y ahora cobra según la distancia del recorrido

El Tren Felipe Ángeles, que conecta la estación Buenavista, en la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), actualizó sus tarifas después de varios meses de ofrecer un precio promocional. Desde el 10 de octubre de 2026, el servicio aplica un esquema de cobro que depende de la distancia entre las estaciones de origen y destino.

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Desde el 10 de octubre de 2026, el servicio aplica tarifas según la distancia recorrida./especial

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren AIFA-Buenavista?

El costo del pasaje se divide en cuatro categorías, de acuerdo con los kilómetros recorridos. El sistema registra las estaciones de origen y destino cuando las personas pasan su tarjeta por los validadores. Estas son las tarifas vigentes: 11.50 pesos: viajes cortos, de 0 a 12.89 kilómetros.

26.50 pesos: recorridos de 12.9 a 25.6 kilómetros.

40 pesos: viajes intermedios hacia estaciones más lejanas.

110 pesos: trayecto completo desde Buenavista hasta el AIFA. Antes de ingresar a los andenes, las personas usuarias deben revisar que su Tarjeta MI tenga saldo suficiente para cubrir el recorrido.

Deben revisar que su Tarjeta MI tenga saldo suficiente para cubrir el recorrido./ia

¿Qué rutas puedes recorrer por 11.50 pesos?

La tarifa de 11.50 pesos aplica para viajes entre estaciones cercanas. Estas son las conexiones señaladas en el esquema de cobro: Buenavista: Tlalnepantla y Fortuna.

Fortuna: San Rafael y Tlalnepantla.

Tlalnepantla: Lechería y San Rafael.

San Rafael: Cueyamil y Lechería.

Lechería: La Loma y Cueyamil.

Cueyamil: Teyahualco y La Loma.

La Loma: Prados Sur y Teyahualco.

Teyahualco: Cajiga y Prados Sur.

Prados Sur: Xaltocan y Cajiga.

Cajiga: Xaltocan. Estos recorridos permiten trasladarse entre puntos próximos sin pagar las tarifas correspondientes a los trayectos más largos.

¿Qué viajes cuestan 26.50 pesos?

La segunda tarifa más baja es de 26.50 pesos y permite recorrer una mayor distancia sin llegar a los tramos más lejanos de la línea. Entre las conexiones incluidas en este precio se encuentran: Buenavista: San Rafael, Lechería, Cueyamil, La Loma y Teyahualco.

Fortuna: Lechería, Cueyamil, La Loma y Teyahualco.

Tlalnepantla: Cueyamil, La Loma, Teyahualco y Prados Sur.

San Rafael: La Loma, Teyahualco, Prados Sur y Cajiga.

Lechería: Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan.

Cueyamil: Prados Sur, Cajiga y Xaltocan.

La Loma: Cajiga y Xaltocan.

Teyahualco: Xaltocan y AIFA.

Prados Sur: AIFA.

Cajiga: AIFA.

Xaltocan: AIFA. De esta manera, algunas estaciones permiten llegar hasta el aeropuerto por 26.50 pesos, aunque el costo depende del punto desde el que comienza el recorrido.

Algunas rutas intermedias mantienen un precio de 26.50 pesos./captura de pantalla

¿Cuáles son los viajes que cuestan 40 y 110 pesos?

Los trayectos más largos tienen tarifas superiores. Viajar desde Buenavista hasta Prados Sur, Cajiga o Xaltocan cuesta 40 pesos, de acuerdo con el esquema vigente.