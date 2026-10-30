Sheinbaum acusa a Lorenzo Córdova de mantener contratos cuestionados en el INE desde 2014

La presidenta pidió esperar los resultados de las auditorías antes de determinar posibles responsabilidades

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por presuntamente mantener los lineamientos de contratación con empresas proveedoras de material electoral que actualmente están bajo cuestionamiento.

La presidenta acusó a Lorenzo Córdova de mantener lineamientos de contratación con empresas proveedoras./especial

Durante su conferencia matutina del 30 de octubre de 2026, la mandataria sostuvo que las posibles irregularidades en el organismo no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes desde 1999 y continuaron en administraciones posteriores.

Sheinbaum retomó declaraciones de Córdova sobre los problemas que existían con empresas encargadas de fabricar material electoral. Sin embargo, acusó que durante su gestión no se modificaron las condiciones de contratación y que se mantuvieron los acuerdos con los mismos proveedores.

¿Por qué Sheinbaum señaló a Lorenzo Córdova?

La presidenta explicó que, durante la gestión de Córdova, el Consejo General del INE aprobó la creación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y participó en la designación de sus consejeros.

De acuerdo con Sheinbaum, desde 2014 los organismos locales mantuvieron lineamientos que favorecieron la contratación de determinadas empresas para producir material electoral. También recordó que Guadalupe Taddei encabezó el OPLE de Sonora antes de llegar a la presidencia del INE.

La mandataria afirmó que las compañías señaladas concentraron los contratos de este sector durante varios años. Por ello, consideró que las presuntas irregularidades deben investigarse más allá de la administración actual y alcanzar los periodos anteriores.

¿Qué propone el Gobierno para cambiar la contratación de material electoral?

Un día antes, durante su conferencia del 29 de octubre, Sheinbaum anunció una iniciativa para que Talleres Gráficos de México se encargue de producir el material electoral del INE. La propuesta fue presentada como una alternativa frente a las presuntas irregularidades en las contrataciones con empresas proveedoras.