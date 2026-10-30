Esta fecha reconoce a quienes practican el desarrollo muscular y la cultura física. Su origen está relacionado con Charles Atlas, uno de los personajes que popularizó el entrenamiento de fuerza durante el siglo XX

Cada 30 de octubre se conmemora el Día Mundial del Fisicoculturismo, una fecha dedicada a reconocer una disciplina que combina entrenamiento, alimentación y constancia para desarrollar la musculatura. Aunque actualmente se relaciona con los gimnasios y las competencias deportivas, sus antecedentes se remontan a los espectáculos de fuerza y la cultura física de hace más de un siglo.

Podría interesarte Contra Muere fisicoculturista brasileño Antonio Leso a los 26 años en plena ceremonia luego de ganar trofeo

La elección del día está vinculada con el nacimiento de Charles Atlas, quien llegó al mundo el 30 de octubre de 1892 y se convirtió en uno de los referentes del desarrollo muscular. Sin embargo, esta efeméride tiene un carácter popular: no existe una proclamación oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establezca su celebración.

Cada 30 de octubre se reconoce a quienes practican el fisicoculturismo./@pixabay

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Fisicoculturismo el 30 de octubre?

La fecha se relaciona con Charles Atlas, cuyo nombre de nacimiento era Angelo Siciliano. Originario de Italia, emigró a Estados Unidos durante su infancia y, con el paso de los años, se convirtió en una figura reconocida por promover el desarrollo físico. Su historia personal y sus métodos de entrenamiento ayudaron a acercar la cultura del ejercicio a un público más amplio.

Uno de sus mayores éxitos llegó en 1928, cuando lanzó una campaña publicitaria que mostraba la transformación de un joven delgado en un hombre musculoso. También popularizó su método conocido como Dynamic-Tension, basado en ejercer resistencia entre grupos musculares sin necesidad de utilizar pesas. Por ello, su nacimiento quedó asociado con el reconocimiento anual del fisicoculturismo.

El fisicoculturismo combina ejercicios de fuerza, alimentación y descanso./@pixabay

¿Qué es el fisicoculturismo y cuáles son sus orígenes?

El fisicoculturismo, también conocido como culturismo o bodybuilding, es una disciplina que busca desarrollar la musculatura mediante ejercicios de fuerza y una preparación física planificada. A diferencia de otros deportes, en sus competencias no se trata únicamente de levantar más peso, sino de presentar un cuerpo trabajado y evaluado por aspectos como el volumen muscular, la simetría, la proporción y la definición.