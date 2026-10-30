La periodista y la Fiscalía General de la República solicitaron 12 años de prisión para el exgobernador de Puebla. Ambos se encontraron por primera vez mediante videoconferencia durante la audiencia de alegatos finales

Después de casi 21 años de proceso judicial, Lydia Cacho volvió a encontrarse con Mario Marín, aunque esta vez a través de una videollamada. La periodista mexicana encaró al exgobernador de Puebla durante la audiencia de alegatos finales por el delito de tortura que denunció tras su detención en diciembre de 2005.

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Durante la diligencia, celebrada el jueves 29 de octubre, tanto Cacho como la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron a la jueza María José Pech Sáenz que imponga al exmandatario la pena máxima de 12 años de prisión. Sin embargo, todavía no existe una sentencia definitiva y la defensa de Marín pidió que sea absuelto.

Mario Marín compareció desde el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano./Especial

¿Qué le dijo Lydia Cacho a Mario Marín durante la audiencia?

La periodista participó desde España, mientras que el exgobernador compareció desde el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. Durante su intervención, Cacho le pidió que la mirara mientras le hablaba y lo responsabilizó directamente por las agresiones que denunció haber sufrido durante su detención y traslado de Cancún a Puebla.

“Usted es responsable de haberme torturado”, expresó la autora de Los demonios del Edén. También recordó que durante años buscó justicia por los hechos y solicitó que, además de la condena, se ordene una reparación integral del daño y una disculpa pública para ella y para la sociedad poblana.

La periodista y el exgobernador de Puebla se encontraron por primera vez en 21 años mediante videoconferencia./Especial

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Mario Marín?

La FGR y la representación legal de Lydia Cacho solicitaron 12 años de prisión, la pena máxima prevista para el delito de tortura conforme a la legislación aplicable cuando ocurrieron los hechos. De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, si se impone la condena completa, Marín podría recuperar su libertad a principios de 2033.