Liga MX anuncia "fondo de solidaridad" para la Liga de Expansión: ¿En qué consiste este plan?

Mikel Arriola anunció la creación de un fondo económico para impulsar a los clubes de la categoría, mejorar su infraestructura y facilitar que puedan cumplir los requisitos para llegar a la Liga MX

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprobó la creación de un fondo de solidaridad destinado a fortalecer económicamente a la Liga de Expansión y a los equipos que la integran. La iniciativa busca impulsar el desarrollo de la categoría, reducir las diferencias financieras entre divisiones y brindar mayores herramientas a los clubes para crecer dentro de la estructura del balompié nacional.

A través de un comunicado, el organismo informó que los recursos estarán destinados a respaldar las inversiones deportivas, administrativas y de infraestructura de los equipos, con la intención de ayudarlos a cumplir los requisitos necesarios para participar en la Liga MX.

La FMF explicó que esta medida forma parte de una estrategia para impulsar el crecimiento integral del futbol mexicano y construir un modelo que ofrezca mayores oportunidades de desarrollo y competitividad a los clubes.

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¿En qué consiste el fondo de solidaridad de la FMF para la Liga de Expansión?

De acuerdo con el comunicado, los fondos de solidaridad permiten distribuir parte de los ingresos generados en las categorías con mayor capacidad económica hacia clubes y divisiones que cuentan con menos recursos, con el propósito de fortalecer el conjunto de la competencia.

En el caso del futbol mexicano, la Federación estableció cuatro objetivos principales: incentivar la formación de talento nacional, mejorar la infraestructura para ofrecer una mejor experiencia a los aficionados, reducir las brechas económicas entre categorías y fortalecer la capacidad de gestión administrativa, comercial y de servicios de los clubes.

Además, el fondo pretende respaldar las inversiones que permitan consolidar las estructuras de los equipos y acercarlos al cumplimiento de las condiciones necesarias para competir en la máxima categoría.

Liga de Expansión MX | IMAGO7

Mikel Arriola explica el objetivo del fondo para la Liga de Expansión

El comisionado Mikel Arriola destacó que la aprobación de este mecanismo representa el comienzo de una estrategia más profunda por parte de la Federación para fortalecer las finanzas de la Liga de Expansión y respaldar a los clubes que trabajan en la formación de futbolistas.

De acuerdo con el posicionamiento de la FMF, Arriola señaló que el fondo es "el inicio de una política de fondo a cargo de la FMF para incentivar a los formadores de talento con recursos que se reinviertan y fortalezcan su capacidad para escalar en las distintas divisiones que conforman la pirámide del futbol mexicano".

Esta estructura, explicó el organismo, tiene como punto de partida el sector amateur y culmina en la Liga MX, por lo que el objetivo es fortalecer cada uno de sus niveles y generar mejores condiciones para el desarrollo de los clubes.