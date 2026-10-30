Las Águilas reciben a los Diablos Rojos en el Estadio Azteca con la urgencia de reencontrarse con la victoria para defender el liderato general en la recta final del torneo

América se alista para disputar un compromiso de máxima exigencia frente al Toluca, en un duelo donde el margen de error es prácticamente nulo. El encuentro se disputará este sábado 31 de octubre a las 21:10 hrs (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y la transmisión en territorio mexicano podrá seguirse a través de las señales de Canal 5, TUDN, VIX Premium y Layvtime.

Las Águilas llegan a este compromiso envueltas en un momento delicado tras encadenar dos partidos sin conocer la victoria jugando como local en el Estadio Azteca, el fin de semana pasado cayeron por 1-2 ante Pachuca y, recientemente, rescataron un empate frente a Xolos, desaprovechando la oportunidad de estirar su ventaja a siete unidades en la cima de la clasificación general.

El cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada busca ajustar piezas ante los evidentes problemas defensivos, especialmente en las bandas y la falta de claridad ofensiva para romper bloques bajos, circunstancias que han pesado en los recientes resultados en casa.

Jugadores de América tras empatar en partido pendiente ante Tijuana | MEXSPORT

Una derrota en este compromiso podría costarle al conjunto azulcrema la pérdida del liderato a falta de tan solo dos jornadas para concluir la fase regular del campeonato.

Por su parte, el rival en turno no atraviesa su mejor momento colectivo, Toluca llega acumulando seis encuentros sin ganar, producto de cuatro empates y dos derrotas. Sin embargo, los mexiquenses suelen mostrar una versión más competitiva fuera de casa, condición en la que registran tres victorias, tres igualdades y apenas un descalabro, convirtiéndose en una prueba de fuego para las aspiraciones americanistas

Federico Viñas tras anotar con Toluca vs Tigres | MEXSPORT

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