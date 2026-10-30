¡Santander al América vs. Toluca! Estas son las designaciones arbitrales de la Jornada 15

Luis Enrique Santander será el árbitro del Campeón de Campeones entre Cruz Azul y Toluca l MEXSPORT

La Comisión de Árbitros anunció a los silbantes que dirigirán los encuentros de la fecha 15

El Apertura 2026 entra en su recta final de cara a la Liguilla y la Liga MX se prepara para disputar la Jornada 15, una fecha que comienza a definir el panorama rumbo a la Liguilla. Ante la importancia de los puntos en disputa, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló las designaciones para cada uno de los encuentros.

Uno de los nombramientos que más destaca es el de Luis Enrique Santander, quien estará al frente del América vs. Toluca en el Estadio Banorte. El silbante tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los compromisos más atractivos de la jornada, con dos equipos que buscan cerrar de la mejor manera la fase regular.

Además, la designación del llamado 'Tribilín' no pasa desapercibida debido a las polémicas que ha protagonizado a lo largo de su trayectoria, particularmente por los señalamientos sobre un supuesto favoritismo hacia Chivas.

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¿Cuáles son las designaciones arbitrales de la Jornada 15?

La actividad comenzará este viernes con dos compromisos. Katia Itzel García, árbitra con experiencia mundialista, será la encargada de impartir justicia en el Atlético de San Luis vs. Atlas, mientras que Marco Antonio 'Gato' Ortiz dirigirá el Juárez vs. Querétaro.

Por su parte, Óscar Mejía fue designado para el Pumas vs. Puebla, un encuentro de gran importancia para los universitarios, que necesitan sumar unidades para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Fiesta Grande.

Jesús Manuel 'Tecatito' Corona, jugador de Rayados, reclamando a Óscar Mejía, en gol del América | IMAGO7

El sábado habrá tres encuentros más. Víctor Cáceres estará al frente del Pachuca vs. Tigres; Jorge Camacho dirigirá el Rayados vs. Tijuana, y Adonai Escobedo será el árbitro central del enfrentamiento entre Chivas y Atlante.

La atención estará puesta en Luis Enrique Santander, quien tendrá uno de los partidos de mayor exigencia de la fecha con el América vs. Toluca. El árbitro deberá mantener el control de un encuentro entre dos equipos protagonistas del futbol mexicano.

Finalmente, el domingo concluirá la Jornada 15 con dos partidos. Daniel Quintero Huitrón será el encargado del Santos vs. Necaxa, mientras que Jesús Rafael López Valle tendrá a su cargo el Cruz Azul vs. León, compromiso que bajará el telón de esta fecha del Apertura 2026.