El conjunto regiomontano recibirá a las capitalinas por la Jornada 13

Rayadas de Monterrey recibirá a Pumas este viernes 30 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, en partido correspondiente a la recta final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El encuentro podrá seguirse a través de ViX y las redes sociales oficiales de la liga, con ambos equipos en busca de puntos importantes para sus aspiraciones.

Las dirigidas por Amandine Miquel disputarán su último compromiso en casa de la temporada regular después de dejar escapar la victoria ante Tigres en el Clásico Regio. Las albiazules ya aseguraron su clasificación a los Cuartos de Final, pero todavía buscan conservar el liderato del Grupo A y acercarse a la cima de la tabla general.

Tigres y Rayadas tuvieron un partido bastante peleado | Mexsport

¿Cómo llegan Rayadas y Pumas Femenil al partido?

Monterrey llegará al encuentro como líder del Grupo A con 31 puntos, apenas dos por encima de Tigres. El conjunto regiomontano también mantiene la posibilidad de superar al América Femenil en la clasificación general, por lo que buscará aprovechar su último partido como local antes de la Liguilla.

Las Rayadas tendrán algunas ausencias importantes para enfrentar a Pumas. Valeria del Campo no estará disponible debido a la suspensión que recibió tras su expulsión en el Clásico Regio, mientras que Aerial Chavarín quedó fuera por varios meses después de sufrir una rotura de ligamento cruzado.

Pumas Femenil celebra ante Atlas en CU | IMAGO7

Por otra parte, Alexandra Godínez estará disponible para el encuentro luego de que la Comisión Disciplinaria retiró la tarjeta roja que recibió ante Tigres. Su regreso permitirá a Amandine Miquel contar con una alternativa más para el compromiso contra las universitarias.

Pumas Femenil llegará al Estadio BBVA con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en zona de clasificación. Las auriazules ocupan la cuarta posición del Grupo B con 17 unidades, solamente una por encima del Atlas, que también busca un boleto a la siguiente ronda.

Valerie Vargas tras anotar con Rayadas | IMAGO7

El conjunto universitario tendrá un cierre complicado, pues después de visitar Monterrey recibirá al Atlético de San Luis, equipo que ocupa el tercer lugar del sector con 19 puntos. Una victoria ante Rayadas permitiría a Pumas llegar con mejores posibilidades a su último compromiso de la fase regular.