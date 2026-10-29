Charlyn Corral manda mensaje tras obtener el trofeo a Delantera del Año: "hoy ya no le debo nada a nadie"

Charlyn Corral, jugadora de Pachuca, recibe el premio a mejor delantera del mundo | AFP

La jugadora del Pachuca tuvo una conferencia de prensa en el que mencionó lo sucedido hace unos días

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, Charlyn Corral abrió su corazón durante una conferencia de prensa organizada por Pachuca Femenil, luego de ser reconocida con el Balón de Oro como Delantera del Año.

“Por cumplir expectativas de mucha gente y hoy ya no le debo nada a nadie. Creo que hoy puedo disfrutar más del futbol, porque durante muchos años no lo he disfrutado”, expresó la atacante.

Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro, con el premio a mejor delantera | AP

La presión de Charlyn a lo largo de su carrera

Charlyn habló de la presión que ha sentido a lo largo de su trayectoria y de la satisfacción que le produce saber que ha conseguido cosas que ningún otro futbolista mexicano ha logrado.

“Tanta presión, tanta exigencia que he sentido. Hoy digo: ya basta. He hecho lo que ningún mexicano ha hecho, no debo hacer nada, no tengo rencores con nadie. Sé quién soy, pero de ahora en adelante quiero vivir al máximo cada momento”, compartió con la voz entrecortada.

Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro, con el premio a mejor delantera | AP

La pasión de Charlyn Corral

La delantera también expresó su deseo de seguir disfrutando de su pasión y de que la gente valore lo que ha construido dentro del futbol, sin poner en duda su capacidad.

“Ojalá que la vida me permita vivir más de mi pasión y que ustedes se sientan orgullosos, que sepan que hoy tuvieron en el país una joya que valoraron, pero que por momentos no tanto. Que no duden de mi capacidad”, añadió.

Charlyn Corral dejó un mensaje sobre su carrera, el reconocimiento que considera merecer y una nueva etapa en la que quiere jugar por placer, sin cargar con las expectativas de los demás. Porque, como ella misma lo resumió: “Charlyn no solo es goles, es más que eso”.