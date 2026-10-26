La entrenadora de Rayadas, Amandine Miquel, destacó las oportunidades de gol que generó su equipo durante el Clásico Regio Femenil 47 ante Tigres, aunque reconoció que les hubiera gustado tener mayor contundencia en el encuentro.
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“Sí. Bueno, lo primero que hay que destacar es que sí tuvimos muchas situaciones de gol, que eso es una buena cosa y, obviamente, pues nos hubiera gustado meter un poco más, pero así es el futbol. Hay días donde solo tienes dos, metes dos, y hay días donde tienes seis y metes dos”, dijo.
Amandine Miquel respalda el trabajo arbitral
Por otra parte, Miquel se mostró satisfecha con el trabajo arbitral y descartó tener algún comentario negativo sobre las decisiones tomadas durante el encuentro, al reconocer la dificultad que representa la labor de los silbantes dentro del terreno de juego.
“Muy contenta, todo bien. No tengo nada que decir en contra, es un trabajo muy difícil, son seres humanos y tienen que tomar decisiones a gran velocidad durante el juego. No tengo nada que comentar sobre el árbitro”, sostuvo.
La lluvia encendió las alarmas por la seguridad de las jugadoras
Finalmente, la estratega francesa manifestó su preocupación por las condiciones de la cancha debido a la lluvia, pues consideró que el estado del césped representó un riesgo para las futbolistas de ambos equipos. Sin embargo, dejó en claro que no pretendía utilizar esta situación como una excusa por el resultado.
“Sí, sí, claramente, para los dos equipos. No estoy diciendo que fue solo para nosotras. Lo vi un poco peligroso con la lluvia y el pasto, que ya no estaba en su posición. Sí me dio bastante miedo que, bueno, ya salimos con bastantes lesiones, pero aún más que las que tenemos. Pero digo, es igual para los dos equipos, entonces no quiero utilizar eso como excusa. Es más, sí me dio un poco de miedo por la salud de las jugadoras”, concluyó.