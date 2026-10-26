Amandine Miquel destaca las opciones de gol y alerta por el riesgo de la lluvia en el Clásico Regio

La entrenadora de Rayadas valoró las oportunidades generadas ante Tigres, respaldó el trabajo arbitral y expresó su preocupación por las condiciones de la cancha

La entrenadora de Rayadas, Amandine Miquel, destacó las oportunidades de gol que generó su equipo durante el Clásico Regio Femenil 47 ante Tigres, aunque reconoció que les hubiera gustado tener mayor contundencia en el encuentro.

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“Sí. Bueno, lo primero que hay que destacar es que sí tuvimos muchas situaciones de gol, que eso es una buena cosa y, obviamente, pues nos hubiera gustado meter un poco más, pero así es el futbol. Hay días donde solo tienes dos, metes dos, y hay días donde tienes seis y metes dos”, dijo.

Amandine Miquel respalda el trabajo arbitral

Amandine Miquel l MEXSPORT

Por otra parte, Miquel se mostró satisfecha con el trabajo arbitral y descartó tener algún comentario negativo sobre las decisiones tomadas durante el encuentro, al reconocer la dificultad que representa la labor de los silbantes dentro del terreno de juego.

“Muy contenta, todo bien. No tengo nada que decir en contra, es un trabajo muy difícil, son seres humanos y tienen que tomar decisiones a gran velocidad durante el juego. No tengo nada que comentar sobre el árbitro”, sostuvo.

La lluvia encendió las alarmas por la seguridad de las jugadoras

El Clásico Regio Femenil tuvo sus conatos de bronca | Mexsport

Finalmente, la estratega francesa manifestó su preocupación por las condiciones de la cancha debido a la lluvia, pues consideró que el estado del césped representó un riesgo para las futbolistas de ambos equipos. Sin embargo, dejó en claro que no pretendía utilizar esta situación como una excusa por el resultado.