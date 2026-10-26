Duelo de potencias en el circuito rosa, Rayadas se queda con el liderato del Grupo A

Tigres Femenil y Rayadas de Monterrey protagonizaron un intenso Clásico Regio Femenil 47, correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026, que terminó con un empate 2-2 en el Estadio Universitario. Las felinas vinieron de atrás para igualar el marcador después de verse abajo por dos goles, en un encuentro que terminó con las albiazules jugando con nueve futbolistas.

Rayadas tomó la ventaja al minuto 12, luego de que Anika Rodríguez marcara en propia puerta para adelantar a las visitantes. Las albiazules estuvieron cerca de ampliar la diferencia al 21’, cuando Aerial Chavarin escapó y sacó un disparo que pasó por un costado del arco defendido por Itzel González. Sin embargo, al 27’, Lucía García aprovechó un rebote de la guardameta felina dentro del área para definir y colocar el 0-2.

El despertar de las Amazonas

Tigres reaccionó antes de finalizar el primer tiempo y encontró el descuento al minuto 49, cuando Thembi Kgatlana aprovechó su velocidad por la banda derecha para superar a la defensa y acercar a las locales en el marcador. Las Amazonas ganaron confianza y comenzaron a presionar en busca del empate, mientras Rayadas tuvo oportunidades para sentenciar el encuentro.

Rayadas vs Tigres Jornada 12 Liga Femenil l MEXSPORT

Al 51’, Jermaine Seoposenwe dejó atrás a la portera, pero con el arco prácticamente vacío mandó su disparo por un costado. Dos minutos después, Lucía García recuperó el balón tras una mala salida de Tigres, aunque su remate terminó estrellándose en el travesaño. Las oportunidades desperdiciadas le dieron vida a las felinas, que mantuvieron la presión sobre el arco visitante.

La recompensa llegó al minuto 74, cuando Thembi Kgatlana volvió a aparecer con una escapada que la dejó mano a mano. La atacante ingresó al área y definió para firmar su doblete y establecer el 2-2 definitivo. El cierre se complicó para Rayadas, que al 82’ se quedó con diez jugadoras tras la expulsión de Alexandra Godínez por doble amonestación, y cuatro minutos después perdió a Valeria del Campo, también expulsada, para terminar el clásico con nueve futbolistas.

Diana Ordoñez intentando marcar en el Clásico Regio AP26 l MEXSPORT