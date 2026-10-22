No es un juego de J12, es especial. Es un partido que representamos más que nunca el orgullo de nuestra afición y nuestro ADN. Lo hacemos con el máximo orgullo y motivación, sabiendo que a nivel de resultados y repercusión de la calificación, pues es un partido en el que se juegan 3 pts pero para nosotros algo más que eso, el liderato y la posibilidad de mantener esa ventaja hacia el fibal de la liga, camino a liguilla. Pero tenemos que disfrutar esta parte, lo vamos a vivir desde la preparación y motivación”, expresó el estratega español.