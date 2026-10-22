El Clásico Regio Femenil representa mucho más que tres puntos para Tigres, así lo dejó en claro Pedro Martínez Losa, director técnico de las Amazonas, durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento ante Rayadas, correspondiente a la Jornada 12, donde estará en juego el orgullo de ambas instituciones y la posibilidad de fortalecer el camino rumbo a la Liguilla.
No es un juego de J12, es especial. Es un partido que representamos más que nunca el orgullo de nuestra afición y nuestro ADN. Lo hacemos con el máximo orgullo y motivación, sabiendo que a nivel de resultados y repercusión de la calificación, pues es un partido en el que se juegan 3 pts pero para nosotros algo más que eso, el liderato y la posibilidad de mantener esa ventaja hacia el fibal de la liga, camino a liguilla. Pero tenemos que disfrutar esta parte, lo vamos a vivir desde la preparación y motivación”, expresó el estratega español.
Martínez Losa destacó la relevancia que tiene este enfrentamiento por el nivel futbolístico de ambos conjuntos y la expectativa que genera entre los aficionados, al tratarse de uno de los encuentros más importantes del calendario de la Liga MX Femenil.
Bueno, por el nivel de los dos equipos y la competitividad, creo que es uno de esos partidos que todos los aficionados están esperando para ver. También nos sirve para medir a los dos equipos, ver dónde estamos y en qué tenemos que mejorar. Creo que es un partido de referencia dentro de la Liga, al igual que otros que hemos jugado. Nos lo tomamos con esa importancia y también con la responsabilidad de lo que representamos”, señaló.
El entrenador de Tigres Femenil afrontará el compromiso con la intención de que su equipo mantenga el protagonismo en la competencia y aproveche la oportunidad de afianzarse en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, más allá de la importancia de los puntos, el técnico reconoció el significado especial que tiene medirse ante Rayadas en una nueva edición del Clásico Regio.