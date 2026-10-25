Amazonas y Rayadas se roban el show en la Jornada 12

Tigres y Rayadas protagonizan una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano, con seis finales disputadas y tres campeonatos para cada equipo en esos enfrentamientos.

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La Liga MX Femenil tiene en el Clásico Regio una de sus rivalidades más representativas, un enfrentamiento que ha trascendido la disputa por el orgullo de Nuevo León para convertirse en una constante en la lucha por los campeonatos. Este domingo 25 de octubre, Tigres y Rayadas escribirán un nuevo capítulo cuando se enfrenten en la edición 47 de su historia, con una pregunta sobre la mesa: ¿es el partido más importante del futbol mexicano femenil?

Clásico Regio femenil 2026 | IMAGO7

Los argumentos para considerarlo así van más allá de la pasión que despierta entre las aficiones. Ambos equipos han sido protagonistas recurrentes desde la creación de la Liga y han construido una rivalidad marcada por la competitividad, la calidad de sus planteles y la capacidad de llegar a las instancias decisivas. De hecho, el enfrentamiento entre las regiomontanas es el que más veces se ha repetido en una final por el título de la competencia.

Tigres y Rayadas se han encontrado en seis finales, con un balance equilibrado de tres campeonatos para cada institución. La primera se disputó en el Clausura 2018, cuando las Amazonas se coronaron en tanda de penales; posteriormente, Tigres volvió a imponerse en el Clausura 2019 y el Guardianes 2020. Rayadas respondió con los títulos del Apertura 2019, Apertura 2021 y Apertura 2024, estos últimos dos conseguidos desde los once pasos.

La final del Apertura 2024 fue una muestra de la intensidad que caracteriza a esta rivalidad. Después de igualar 3-3 en el marcador global, Rayadas se impuso 4-3 en la tanda de penales para conquistar el campeonato y conseguir el bicampeonato. Aquella serie confirmó que los enfrentamientos entre ambos clubes no solamente generan expectativa, sino que también ofrecen episodios determinantes en la historia del circuito.

La rivalidad también se refleja en las tribunas, con partidos que han reunido a decenas de miles de aficionados y han contribuido a darle visibilidad al futbol femenil. Tigres y Rayadas han sido referentes en convocatoria, inversión deportiva y protagonismo, al grado de establecer una competencia que ha elevado las expectativas de sus seguidores y ha colocado al futbol regiomontano en un lugar destacado a nivel nacional.

Por sus antecedentes, sus finales y la trascendencia deportiva que ha adquirido con los años, el Clásico Regio Femenil tiene argumentos sólidos para ser considerado el duelo más importante de la Liga. La discusión puede depender de cada afición, pero hay un dato difícil de ignorar: ninguna otra rivalidad ha definido tantas veces el campeonato. Este domingo, Tigres y Rayadas volverán a encontrarse con el orgullo de la ciudad en juego y con una historia que sigue creciendo.