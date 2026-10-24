Las Amazonas reciben a las Rayadas disputándose la cima absoluta del Grupo A y el orgullo del norte

Este domingo 25 de octubre de 2026 a las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México), Tigres vs Monterrey paralizará el norte del país en la Jornada 12 de la Liga Femenil, encuentro imperdible que podrás ver en vivo a través de Fox Sports y Tubi. Una batalla directa por el orgullo en la que las Rayadas llegan en un momento inmejorable como líderes tras vencer al América, mientras que las Amazonas acechan desde la segunda posición a solo dos unidades de distancia para arrebatarles la cima del Grupo A.

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Las Rayadas llegan en un momento inmejorable, presumiendo una racha casi perfecta tras quitarle el invicto a las Águilas del América y afianzarse como el club con mayor puntaje del certamen. Por su parte, las Amazonas acechan desde la segunda posición a solo dos unidades de distancia, por lo que una victoria ante su gente en el 'Volcán' les permitiría asestar un golpe de autoridad y adueñarse del liderato del Grupo A.

Aerial Chavarin tras anotar con Rayadas en Liga MX Femenil | IMAGO7

Estadísticas y dominio regio: Así llegan Amazonas y Rayadas

Las felinas registran 15 goles en sus últimos 5 partidos y ostentan la mayor cantidad de porterías en cero en la competencia (6). Además, acumulan un dominio sobre su acérrimo rival al mantener un saldo invicto en sus últimos 5 enfrentamientos directos frente a Monterrey (3 victorias y 2 empates).

La escuadra albiazul presume 20 goles marcados en sus últimos 5 compromisos, marcha con 7 victorias consecutivas y se ubica como el mejor visitante de la temporada. En el balance general de enfrentamientos directos, Tigres lidera la marca con 8 victorias, por 12 empates y solo 2 triunfos para Rayadas.

Tigres Femenil en el Apertura 2026 | IMAGO7

¿Dónde ver y a qué hora juegan Tigres vs Rayadas Femenil?