Tigres vs Rayadas EN VIVO Liga MX Femenil Apertura 2026 Jornada 12: Transmisión, goles y resultado

Rayadas aparece en un momento inmejorable, presumiendo una racha casi perfecta tras quitarle el invicto al América en la Jornada 10 para afianzarse como el club con mayor puntaje del certamen.

Mientras tanto, Tigres acechan desde la segunda posición a solo dos unidades de distancia, por lo que una victoria ante su gente en el 'Volcán' les permitiría asestar un golpe de autoridad y adueñarse del liderato del Grupo A.

Las Amazonas registran 15 goles en sus últimos 5 partidos y ostentan la mayor cantidad de porterías en cero en la competencia (6). Además, acumulan un dominio sobre su acérrimo rival al mantener un saldo invicto en sus últimos 5 enfrentamientos directos frente a Monterrey (3 victorias y 2 empates).