El estratega auriazul reconoció que el objetivo era la victoria ante Rayadas, al tiempo que destacó la actuación determinante de Thembi Kgatlana con su doblete

El entrenador de Tigres Femenil, Pedro Martínez Losa, reconoció que el empate ante Rayadas de Monterrey en el Clásico Regio Femenil 47 dejó un sabor amargo en el conjunto auriazul, pues el objetivo era quedarse con la victoria. Sin embargo, destacó la reacción de su equipo para cambiar la situación después de un primer tiempo complicado.

Bueno, me he quedado con la sensación de que queríamos la victoria. El empate nos sabe poco, pero, obviamente, como se dio el partido, como tú dices, pues, había que que venirse arriba y cambiar la situación del 1º tiempo. Creo que el rival en el 1º tiempo nos presionó mucho a nivel defensivo, nos puso en situaciones en la presión de salida de balón complicadas, y nos costó mucho solucionar ese contexto.

La opinión de Pedro Martínez sobre Kgatlana

Por otra parte, el estratega destacó el rendimiento de Thembi Kgatlana, quien tuvo una actuación determinante con dos anotaciones, además de resaltar la importancia de contar con la futbolista conectada con el funcionamiento ofensivo del equipo.

Thembi Kgatlana celebrando un gol ante Rayadas l MEXSPORT