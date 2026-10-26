El entrenador de Tigres Femenil, Pedro Martínez Losa, reconoció que el empate ante Rayadas de Monterrey en el Clásico Regio Femenil 47 dejó un sabor amargo en el conjunto auriazul, pues el objetivo era quedarse con la victoria. Sin embargo, destacó la reacción de su equipo para cambiar la situación después de un primer tiempo complicado.
Bueno, me he quedado con la sensación de que queríamos la victoria. El empate nos sabe poco, pero, obviamente, como se dio el partido, como tú dices, pues, había que que venirse arriba y cambiar la situación del 1º tiempo. Creo que el rival en el 1º tiempo nos presionó mucho a nivel defensivo, nos puso en situaciones en la presión de salida de balón complicadas, y nos costó mucho solucionar ese contexto.
La opinión de Pedro Martínez sobre Kgatlana
Por otra parte, el estratega destacó el rendimiento de Thembi Kgatlana, quien tuvo una actuación determinante con dos anotaciones, además de resaltar la importancia de contar con la futbolista conectada con el funcionamiento ofensivo del equipo.
“Bueno, Thembi hoy, obviamente, por los 2 goles, rendimiento excepcional. Es una jugadora que siempre que está conectada a nuestro equipo, sobre todo a nivel ofensivo, es muchísimo más amenazante sobre el rival, y el rendimiento de Diana, pues, venía, como ustedes saben, de unas molestias que arrastraba, que ya han ido desapareciendo, y hoy la opción era, pues, que máximo podía jugar 45 minutos, agradecerle el esfuerzo tanto a ella como a todas las jugadoras, que creo que se partieron la madre hoy en el en el campo con la ayuda de la afición.”, mencionó.