En RÉCORD te presentamos todos los detalles para ver el juego de Jornada 15 del Apertura 2026.

Arranca la antepenúltima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX por lo que las oportunidades para todos los equipos de poder clasificar a la Liguilla se reducen. En el caso Atlético de San Luis, no pueden no ganar sus siguientes tres partidos, empezando el de este viernes en casa ante un Atlas que sueña con poder estar entre los mejores equipos del torneo de cara a la Fase Final. El juego de Jornada 15 se disputará en punto de las 19:00 horas en un juego que se podrá seguir en exclusiva por ViX Premium.

Así llegan los equipos

Atlético de San Luis llega al juego de Jornada 15 con la esperanza de poder accedera a la Liguilla. Con 19 puntos y tres partidos sin perder, incluyendo dos victorias consecutivas, los rojiblancos no pierden la esperanza de poder estar en la Fase Final.

Al sólo estar a un punto de la zona de liguilla, el equipo quiere sumar victorias en la reta fina de la temporada regular para poder acceder a la siguiente ronda. Para ello, deberá hacer énfasis en su defensa pues ya han permitido 22 goles en lo que va de temporada.

Atlético San Luis tras derrotar al Atlante |IMAGO7

Atlas, por su por su parte, es una de las revelaciones del torneo. De la mano de Hernán Crespo, el equipo actualmente marcha cuarto en el certamen, sólo por detrás de América, Chivas y Cruz Azul, esto como resultado de 24 unidades.

El cuadro rojinegro, además, atraviesa una buena racha ya que sólo ha perdido uno de sus últimos seis partidos, aunque en dicho juego cayeron contundentemente ante América. Ahora, buscarán un nuevo triunfo que los afiance en zona de liguilla.

Jugadores del Atlas, en el Estadio Jalisco, tras derrota ante América | MEXSPORT

Historial entre ambos equipos

Los resultados entre estos dos equipos suelen ser muy variados, pues ninguno de ellos ha logrado hilar victorias ante el otro desde el Clausura 2022. Desde aquel torneo, San Luis suma tres cuatro victorias, por tres de Atlas y un empate, mostrando la paridad entre ambos, además, los locales suelen ser quienes se llevan los tres puntos.