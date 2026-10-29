Tres de los cuatro grandes disputarán el primer lugar del torneo en las últimas tres fechas

La recta final del Apertura 2026 de la Liga MX promete una lucha cerrada por el liderato general. América, Cruz Azul y Chivas llegan a las últimas tres jornadas con posibilidades de terminar en la cima.

El conjunto azulcrema encabeza la clasificación con 28 puntos y una diferencia de goles de +15, mientras que La Máquina y el Rebaño Sagrado comparten el segundo y tercer puesto con 26 unidades y +9.

Jugadores de América celebran con Miguel Borja | IMAGO 7

América tendrá tres pruebas importantes para defender el primer lugar. En la Jornada 15 recibirá al Toluca, después disputará el Clásico Capitalino frente a Pumas en la Jornada 16 y cerrará la fase regular como visitante ante Tigres.

Por su parte, Cruz Azul buscará recuperar el liderato en las últimas fechas. El equipo celeste comenzará su camino en la Jornada 15 frente al León. Posteriormente, visitará a Tigres en el Volcán y concluirá la fase regular ante Chivas.

Cruz Azul vence a Querétaro en La Corregidora | MEXSPORT

Chivas, por su parte, también tiene argumentos para pelear por la cima. El Guadalajara recibirá al Atlante en la Jornada 15, visitará al León en la siguiente fecha y terminará su participación en la fase regular frente a Cruz Azul.

Además, el calendario presenta otro cruce en común: tanto Cruz Azul como Chivas se medirán al León, un rival que podría convertirse en un factor importante en la definición del liderato.

Jugadores de Chivas agradeciendo el apoyo de su afición| MEXSPORT

Sin embargo, el partido que podría marcar la diferencia llegará en la Jornada 17, cuando Chivas reciba a Cruz Azul. El enfrentamiento entre rojiblancos y celestes podría ser decisivo si ambos llegan con posibilidades de terminar en el primer lugar, aunque dependerán también de lo que haga América en sus últimos compromisos.

Con tres jornadas por disputarse, las Águilas tienen la ventaja de dos puntos, pero no pueden confiarse. Cruz Azul y Chivas están al acecho y cuentan con la oportunidad de aprovechar cualquier tropiezo azulcrema. La pelea por el liderato está abierta y el cierre del torneo apunta a una definición hasta la última fecha.