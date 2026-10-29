A sus 18 años, Gilberto Mora conquista el Azteca con una ovación que trascendió camisetas

Gilberto Mora agradeciendo el cariño de la afición en el Azteca | MEXSPORT

El volante mexicano regresó tras ausentarse los últimos partidos de Xolos

La Moramanía llegó al Azteca. Pocos jugadores provocan lo que Gilberto Mora y esta noche, el Estadio Banorte fue testigo de ello. El 'Niño Maravilla' desató la ilusión de cientos de aficionados que acudieron al Coloso de Santa Úrsula con un solo objetivo, el de verlo de cerca.

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Niñas, niños, adultos y aficionados provenientes de otros estados e incluso de otros países se dieron cita para disfrutar de la que podría ser la última aparición de Morita en este mítico escenario.

En las inmediaciones del estadio, los padres caminaban de la mano de sus hijos, todos con la playera de Xolos y el nombre de Mora en la espalda, con la ilusión de ver al joven mexicano frente a las Águilas.

Gilberto Mora se persigna al momento de ingresar de cambio con Xolos | MEXSPORT

Pero la emoción apenas comenzaba. Dentro del inmueble se desató la verdadera locura cuando Gilberto salió a calentar. Sin embargo, para decepción de muchos, el ’10’ de Tijuana arrancó el encuentro en la banca, pues todavía se encuentra en proceso de recuperación de sus molestias físicas.

Y aunque el Estadio Banorte registró una de sus entradas más flojas en términos generales, la parte baja de las gradas presentó una buena asistencia. La razón era clara: estar lo más cerca posible de Morita.

Al minuto 40, la atención de los aficionados volvió a centrarse en el joven atacante. En las tribunas, varios niños comenzaron a correr para no perderse el momento en que Gilberto salió nuevamente a calentar. Por unos instantes, el partido pasó a segundo plano: todos querían verlo a él.

Gilberto Mora en el partido de Tijuana contra América | MEXSPORT

Finalmente, al minuto 57 llegó el momento que muchos esperaban. Mora ingresó de cambio y volvió a pisar una cancha después de un mes de ausencia. Su reaparición provocó una ovación que bien podría confundirse con la que recibe un jugador del América en casa.

Por unos segundos, los colores quedaron de lado. En el Banorte, la Moramanía se hizo sentir y Gilberto Mora volvió a demostrar que, a sus 18 años, es capaz de despertar una ilusión que trasciende camisetas