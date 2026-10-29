La joven estrella fronteriza volvió a sumar minutos en el Apertura 2026

Reapareció Gilberto Mora. Después de perderse cinco partidos por molestias físicas, el ’10’ de Xolos volvió a las canchas al ingresar de cambio frente al América, en el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026.

El Niño Maravilla volvió al ruedo al minuto 57, cuando ingresó por Ángel Zapata. Luego de superar molestias en la cadera y una inflamación en la zona del pubis, el joven atacante volvió a tener actividad con el conjunto fronterizo.

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El último partido de Morita con Tijuana había sido frente a Pachuca. Posteriormente, viajó con la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y, desde el 26 de septiembre no había vuelto a disputar un encuentro.

Durante su ausencia, Gilberto Mora se perdió los compromisos ante Atlas, Juárez, Puebla, Toluca y Santos. En esos cinco partidos, Xolos registró una victoria, tres empates y una derrota.

Gilberto Mora se persigna al momento de ingresar de cambio con Xolos | MEXSPORT

En lo que va del torneo, Mora había acumulado 499 minutos, con apenas un partido disputado de principio a fin. Pese a su juventud, el atacante se ha convertido en una pieza importante para Tijuana, con cinco goles y una asistencia en la temporada.

De esta manera, Morita reaparece en un momento clave para los fronterizos, que buscan asegurar su lugar en la Liguilla. Xolos marcha en el séptimo puesto y pelea por mantenerse entre los ocho mejores del campeonato en la recta final de la fase regular.