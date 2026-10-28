El mediocampista suma dos goles y dos asistencias en el Apertura 2026

El América atraviesa un buen momento en el Apertura 2026 y, a falta de un partido para concluir la fase regular, se mantiene como líder del campeonato. Entre los futbolistas que están destacando aparece Erick Sánchez, quien encontró regularidad bajo la dirección técnica de Guillermo Almada y está firmando uno de sus mejores torneos desde su llegada al conjunto azulcrema.

El mediocampista mexicano suma dos goles y dos asistencias en 13 partidos, además de registrar 14 pases clave, dos grandes ocasiones generadas y 475 pases precisos. Con casi mil minutos disputados, sus números reflejan una mejor versión respecto a sus actuaciones más recientes con las Águilas.

Almada recupera la mejor versión del Chiquito

La llegada de Almada representa un reencuentro para Sánchez, pues ambos coincidieron en Pachuca, etapa en la que conquistaron el título de la Liga MX. Ahora, bajo las órdenes del estratega uruguayo, el mediocampista vuelve a ganar protagonismo y se coloca entre los jugadores mejor evaluados del América.

Erick Sánchez se reivindica con golazo en América | MEXSPORT

De acuerdo con las calificaciones de Sofascore, Erick Sánchez registra una puntuación de 7.38, la segunda más alta del equipo, únicamente por detrás de Brian Rodríguez, quien cuenta con 7.47.

El contraste es significativo frente a sus actuaciones anteriores. En el semestre pasado disputó 27 partidos y marcó apenas dos goles, mientras que durante 2025 acumuló 45 encuentros, con 15 anotaciones y tres asistencias, para una calificación de 7.1 en Sofascore.

Sin embargo, uno de sus mejores registros individuales llegó durante el Clausura 2024 con Pachuca, cuando consiguió cinco goles y cuatro asistencias en 18 partidos, antes de incorporarse al América.

Guillermo Almada sufre por la derrota ante Pachuca | Imago7

Busca un lugar en la Selección Mexicana

El buen momento de Sánchez también podría abrirle la puerta a una nueva convocatoria nacional. El mediocampista buscaría entrar en la lista de Rafael Márquez para los compromisos de noviembre ante Jamaica, correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf.