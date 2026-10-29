Las Águilas sumaron un partido más sin ganar en casa en lo que va del Apertura 2026

América sigue sin ganar en casa. Las Águilas empataron 1-1 ante Xolos en el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 y dejaron escapar dos puntos valiosos en el Estadio Banorte. Pese al resultado, el conjunto azulcrema se mantiene como superlíder, con dos puntos de ventaja sobre Cruz Azul y Chivas.

Apenas al minuto 12, una distracción defensiva de Dagoberto Espinoza terminó por abrirle la puerta al conjunto fronterizo. El canterano americanista dejó botar el balón y, al quedar de frente a su portería, Jesús Gómez le robó la posesión para después servir a Elías Manoel, quien definió de parte interna para poner el 1-0.

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América intentó responder de inmediato. Un par de minutos después, Alan Cervantes sacó un disparo que buscaba colgarse en el ángulo, pero Antonio Rodríguez se lanzó de manera espectacular para evitar el empate.

Sin embargo, al 19’, las Águilas encontraron la igualada. Isaías Violante filtró un pase para Miguel Borja, quien dejó correr el balón y, de media vuelta, sacó un potente disparo raso de derecha para vencer a Toño Rodríguez y colocar el 1-1.

Jugadores de Tijuana en celebración de gol | IMAGO 7

Al minuto 35, el juvenil Jiménez se animó a encarar, se quitó a un rival y filtró el balón para Alexis Gutiérrez. El mediocampista sacó un potente disparo que Rodríguez logró rechazar, pero el rebote le quedó nuevamente al americanista, quien no pudo aprovechar la segunda oportunidad y mandó su remate por encima del arco.

Para el segundo tiempo, Guillermo Almada movió sus piezas con los ingresos de Brian Rodríguez y Óscar Perea. Xolos respondió con Ramiro Árciga y Gilberto Mora, quien reapareció después de un mes de ausencia por molestias físicas.

Miguel Borja celebra un gol con América | IMAGO 7

América tomó la iniciativa y buscó el gol de la remontada. El Rayito Rodríguez probó suerte desde fuera del área con un disparo que pasó apenas desviado de uno de los postes, en una de las aproximaciones más peligrosas de los azulcremas durante la segunda mitad.

En el cierre del encuentro, América tuvo una última oportunidad para quedarse con los tres puntos. Brian Rodríguez recibió una fuerte entrada que, tras la revisión del VAR, terminó con la expulsión de Alejandro Gómez.

Jugadores de América celebran con Miguel Borja | IMAGO 7