Tala Rangel, el héroe de Chivas: las atajadas que valen puntos en el Apertura 2026

El portero suma múltiples atajadas que han significado puntos para el Rebaño

Raúl ‘Tala’ Rangel se ha convertido en uno de los protagonistas de Chivas durante el Apertura 2026. Sus intervenciones bajo los tres postes han sido fundamentales para que el Guadalajara consiga victorias importantes, especialmente en partidos definidos por un solo gol, donde la actuación del guardameta puede marcar la diferencia entre sumar tres puntos o dejar escapar el resultado.

Dos encuentros sobresalen por encima del resto: la victoria por 1-0 ante Necaxa, en la que el portero protagonizó varias intervenciones espectaculares, y el triunfo por el mismo marcador frente a Monterrey, donde detuvo un penalti que pudo cambiar el rumbo del partido.

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Necaxa: una doble atajada que sostuvo la victoria rojiblanca

Uno de los mejores partidos del ‘Tala’ llegó cuando Chivas recibió a Necaxa en el Estadio Akron, durante la Jornada 13 del campeonato. El encuentro se encontraba sin goles cuando, alrededor del minuto 65, Agustín Oliveros conectó un remate de cabeza que amenazaba con abrir el marcador para los visitantes. Rangel reaccionó con una gran estirada para impedir que el balón cruzara la línea de gol.

Sin embargo, la jugada no terminó ahí. El esférico quedó a merced de un posible remate, pero el guardameta rojiblanco volvió a reaccionar y estiró la pierna izquierda para despejar el rebote. La doble intervención evitó una oportunidad clarísima para los Rayos y exhibió sus reflejos en una situación de máxima exigencia.

Tala Rangel y su defensa en el partido ante Necaxa | MEXSPORT

La actuación del portero continuó en los minutos finales. Cerca del 87, salió de su área para anticiparse a Julián Carranza, quien amenazaba con generar peligro tras recibir un balón largo. Rangel resolvió la situación y terminó despejando el esférico con una chilena.

Al minuto 90, Javier Ruiz sacó un potente disparo que buscaba el ángulo superior derecho de la portería. El Tala se lanzó y alcanzó a desviar el balón con la mano, evitando el empate de Necaxa cuando el partido entraba en su etapa definitiva.

Chivas terminó ganando 1-0 gracias a un autogol de Agustín Oliveros. Aunque la anotación definió el resultado, las intervenciones de Rangel fueron esenciales para conservar la ventaja y asegurar tres puntos.

Monterrey: el penalti a Lucas Ocampos que cambió el partido

Otra actuación determinante se produjo cuando el Guadalajara visitó a Monterrey en el Estadio BBVA, en partido correspondiente a la Jornada 14. Alrededor del minuto 17, el árbitro señaló un penalti a favor del conjunto regiomontano tras una infracción dentro del área. Lucas Ocampos tomó el balón y tuvo la oportunidad de igualar el encuentro desde los once pasos.

Sin embargo, Rangel se convirtió nuevamente en protagonista. El guardameta esperó la ejecución y se lanzó hacia su derecha para detener el disparo del argentino, evitando que Monterrey empatara el partido.

El Tala también respondió ante otras aproximaciones de Rayados. En la segunda parte, intervino para detener un disparo de Luca Orellano al minuto 81, mientras que Monterrey continuó buscando el empate hasta los últimos instantes.

Finalmente, el Guadalajara se llevó la victoria por 1-0. La atajada del penalti fue una de las jugadas más determinantes del encuentro, pues evitó que Rayados aprovechara una de sus oportunidades más claras para igualar el marcador.

Tala Rangel vuelve a atajar un penal en el 'Gigante de Acero' | Imago7

Cinco porterías en cero y una contribución que va más allá de las estadísticas

Además de sus actuaciones frente a Necaxa y Monterrey, Rangel ha contribuido a mantener el arco rojiblanco sin anotaciones en otros encuentros del campeonato. Entre ellos se encuentran las victorias ante Juárez, por 1-0 en la Jornada 2; Santos Laguna, por 1-0 en la Jornada 4; Atlético de San Luis, por 3-0 en la Jornada 7; y Pumas, por 3-0 en la Jornada 8.

Estos resultados reflejan la importancia del trabajo defensivo del equipo y de un guardameta capaz de responder cuando los rivales consiguen superar las primeras líneas de presión.

Las distintas actuaciones confirman la importancia de Rangel en el funcionamiento del equipo dirigido por Gabriel Milito. Sus reflejos, capacidad de reacción y serenidad bajo presión han sido recursos valiosos para un Guadalajara que busca mantenerse entre los protagonistas del Apertura 2026.