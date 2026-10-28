El guardameta rojiblanco confía en que el equipo tiene la capacidad para ser campeón y pide afrontar el cierre del torneo con la exigencia de la Liguilla

Raúl Rangel tiene claro el objetivo de Chivas para el cierre del torneo: recuperar la grandeza del club y en la búsqueda de títulos. El guardameta rojiblanco reiteró su confianza en el plantel y aseguró que el equipo tiene los argumentos necesarios para luchar por el campeonato y buscar la decimotercera estrella de su historia.

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“Creo que Chivas sí está para ser campeón, lo he dicho y lo sigo pensando, aunque todavía no se ha dado. Este equipo tiene la capacidad de lograrlo. Siempre debemos pelear por los campeonatos, porque somos el club más grande de México. Tenemos que recuperar esa grandeza y comportarnos a la altura de nuestra historia para levantar la tan ansiada decimotercera estrella”, señaló.

El arquero también habló sobre su estado anímico después de cometer un error, al asegurar que mantiene la tranquilidad y entiende que las equivocaciones forman parte del futbol. Para el guardameta, lo más importante es la capacidad de sobreponerse a los momentos complicados y concentrarse en los retos que vienen.

El guardameta deja atrás el error y se enfoca en el cierre del torneo

“Me encuentro muy bien y estable. Ya lo había comentado: el que no hace, no se equivoca. En la vida es así, todos cometemos errores. Lo importante es lo que haces después, mantener la serenidad y seguir adelante. Ni antes me sentía el peor ni ahora me siento el mejor. Debo mantener la estabilidad emocional y seguir pensando en el partido que viene, que es ante Atlante”, agregó.

De cara a la recta final de la competencia, Rangel reconoció que el cierre del torneo será determinante para las aspiraciones rojiblancas, por lo que consideró fundamental mantener la concentración y afrontar cada compromiso con la exigencia que caracteriza a la fase final.

Raúl 'Tala' Rangel, arquero de Chivas, en festejo de gol | IMAGO7