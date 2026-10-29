A partir de ahora, el futbolista de América tendrá a alguien nuevo que lo acompañe a tomar decisiones por su futuro

El entorno de Brian Rodríguez registra movimientos directos en la cúpula de su representación. Este martes pudo saberse que el atacante de América tendrá nuevo agente, información compartida por Carlos Ponce de León en el programa de Los Infiltrados.

Hasta ahora, los asuntos deportivos del 'Rayito' estaban a cargo de Edgardo Lasalvia, quien gestionó recientemente la extensión contractual del futbolista uruguayo. Sin embargo, el agente dejó las responsabilidades cotidianas en manos de su equipo de trabajo para buscar un nuevo proyecto en Sudamérica.

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¿Por qué Brian Rodríguez cambió de representante?

El ajuste obedece a las aspiraciones de Lasalvia dentro del futbol uruguayo, situación que condiciona su ejercicio profesional según el marco regulatorio del balompié internacional. Ponce de León detalló la postura y el contexto del agente:

"Resulta que ya se lo dejó (Lasalvia) a su asistente, a Damián Jiménez, porque Edgardo Lasalvia se acaba de lanzar como candidato para ser presidente del Peñarol, del club del que ha sido hincha, del que ha sido barra brava, del que ha sido súper aficionado durante tantos años", declaró Ponce de León.

Brian Rodríguez, jugador del América, en partido ante Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Este representante ha estado vinculado por varios años al futbol mexicano con jugadores como Gabriel 'Toro' Fernández, Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, entre otros. "En fin, se va a lanzar ahora como candidato de un club de fútbol, cosa que está impedido reglamentariamente por FIFA", añadió la fuente mencionada.

Lasalvia se va tras jugosa renovación de Rodríguez

Previo a este ajuste, el empresario estuvo presente en las negociaciones para concretar el acuerdo contractual del atacante con la directiva de Coapa. En ese sentido, en la mesa de Los Infiltrados destacaron su participación en la renovación de contrato de Brian con América, la cual le dejó ingresos importantes.

Brian Rodríguez en la firma de su nuevo contrato con América | X: @clubamerica