José Paradela, Ralph Orquín y Willer Ditta apuntan a volver en el cierre del Apertura 2026

Cruz Azul comienza a recuperar piezas importantes de cara al cierre de la fase regular del Apertura 2026. Con tres jornadas por disputar antes de la Liguilla, Joel Huiqui espera contar con plantel completo para afrontar los últimos compromisos del torneo.

Una de las noticias positivas para La Máquina es la recuperación de José Paradela, quien ya entrenó al parejo de sus compañeros y apunta a estar disponible para el próximo partido ante León.

José Paradela en reclamo en un partido de Cruz Azul | IMAGO 7

Por su parte, Ralph Orquín y Willer Ditta continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Ambos futbolistas siguen bajo seguimiento del cuerpo médico, por lo que su disponibilidad dependerá de cómo evolucionen en los próximos días.

En conferencia de prensa, Joel Huiqui manifestó su expectativa de contar con el equipo completo para enfrentar a La Fiera. Sin embargo, el entrenador dejó claro que la decisión dependerá de la respuesta de sus jugadores durante los entrenamientos y de que estén en condiciones de regresar a la actividad.

Ralph Orquín llegando al Estadio Azteca para un partido de América | IMAGO7

Además, La Máquina aprovechará la próxima Fecha FIFA para trabajar en sus instalaciones y continuar con la preparación del equipo.

A diferencia de septiembre, cuando disputó dos partidos amistosos ante América y LA Galaxy, en esta ocasión no tiene contemplados encuentros de preparación.

De esta manera, Cruz Azul permanecerá en casa para afinar detalles tácticos, recuperar a sus lesionados y preparar el cierre del campeonato.