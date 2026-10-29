Regresa Rodolfo Cota a la titularidad para el partido de América contra Tijuana

Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota festejando uno de los goles de Miguel Borja, con América, ante Chivas | IMAGO7

Guillermo Almada apostó por una alineación alternativa para este partido entre semana

América recibe a Xolos de Tijuana en el partido pendiente de la Jornada 7 y Guillermo Almada decidió aprovechar la oportunidad para rotar a su plantilla y darle descanso a varios titulares de cara al cierre del torneo.

Con Rodolfo Cota, Dagoberto Espinoza, Cristian Borja y Miguel Borja como los únicos titulares habituales en el once inicial, las Águilas buscan sumar una victoria que les permita ampliar su ventaja en el liderato sobre Chivas y Cruz Azul, sus más cercanos perseguidores.

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El conjunto azulcrema arrancará con Rodolfo Cota bajo los tres postes. En la defensa, Ramón Juárez y Miguel Vázquez ocuparán la central, mientras que Cristian Borja y Dagoberto Espinoza se desempeñarán por las bandas.

En el mediocampo, Alan Cervantes y Edwin Cerrillo estarán a cargo de la contención, mientras que Alexis Gutiérrez jugará por delante de ellos con la misión de darle claridad y conexión al ataque.

Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Alejandro Zendejas festejando un gol ante Pumas, en el Apertura 2025

En ofensiva, Isaías Violante ocupará uno de los extremos, mientras que el joven Derek Jiménez tendrá su primera titularidad con el primer equipo azulcrema. Miguel Borja será el encargado de comandar el ataque americanista.

Con un cuadro alternativo, América buscará asegurar los tres puntos y extender su hegemonía sobre Tijuana en el Estadio Banorte, donde los Xolos acumulan 14 años sin conseguir una victoria.