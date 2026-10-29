Almada cuestionó las fallas de su equipo en el empate ante Tijuana

Guillermo Almada apostó por un cuadro alternativo ante Xolos con la intención de refrescar a su equipo, pero América no pasó del empate 1-1 en el Estadio Banorte. Tras el encuentro, el estratega uruguayo explicó que su decisión respondió al desgaste físico de sus jugadores y reconoció que, pese a la insistencia ofensiva, a las Águilas les faltó claridad para quedarse con la victoria.

“Buscamos permanentemente, en algunos momentos nos faltó claridad. Lo que intentamos fue refrescar el equipo”, señaló el técnico azulcrema, quien defendió la decisión de rotar a sus futbolistas y explicó que el estado físico es un factor determinante al momento de elegir su alineación.

“Un jugador al 100% de sus condiciones físicas y otro que está al 50%, con más condiciones seguramente, va a rendir más el que está al 100%. Entonces estamos para tomar decisiones y creímos que lo más conveniente era alternar el equipo”, explicó.

Guillermo Almada sufre por la derrota ante Pachuca | Imago7

Para Almada, el resultado no refleja lo que ocurrió en el terreno de juego. América registró 28 disparos por apenas cuatro de Tijuana, pero la falta de precisión frente al arco rival impidió que el dominio de las Águilas se tradujera en una victoria.

“Generalmente, cuando tiras 28 tiros al arco, tenés que ganar el partido. Ahí estuvo un poco la clave, la falta de precisión a la hora de definir”, recalcó el entrenador, quien reconoció que su equipo generó suficientes oportunidades, pero no logró capitalizarlas.

Jugadores de América tras empatar en partido pendiente ante Tijuana | MEXSPORT

¿Henry Martín o Miguel Borja?

Por otra parte, el estratega habló sobre la competencia en el ataque, luego de que Miguel Borja volviera a responder con una anotación. Almada descartó que la disputa por la titularidad entre el colombiano y Henry Martín represente un dolor de cabeza y destacó que ambos atraviesan un buen momento, aunque reconoció que el capitán americanista lleva ventaja por haber realizado la pretemporada.

“En algún momento tenemos que buscar otras variantes ofensivas, pero nos complace que los dos estén en un buen momento. Hoy Henry, desde mi punto de vista, lleva una distancia porque hizo pretemporada, está mejor en la cantidad de minutos, con intensidad que él puede desarrollar”, explicó. Sobre Borja, agregó que la falta de continuidad que arrastraba desde su llegada le ha dificultado mantener el ritmo de los partidos, por lo que espera que ambos delanteros sigan aportando goles al equipo.