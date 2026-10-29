¿Qué le pasa al América en casa? La racha que amenaza su liderato en el Apertura

Tras igualar ante Tijuana, las Águilas llegaron a dos meses sin ganar en el Estadio Azteca

América no encuentra el rumbo en casa. Las Águilas cumplen dos meses sin conocer la victoria en el Estadio Banorte, donde acumulan tres empates y una derrota desde su último triunfo, conseguido ante Puebla en la Jornada 6.

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Los dirigidos por Guillermo Almada se han convertido en el equipo más fuerte como visitante; sin embargo, no han podido replicar ese dominio en el Coloso de Santa Úrsula, donde arrancaron el torneo con tres victorias consecutivas, pero desde entonces no han vuelto a ganar.

Después de vencer a Puebla, América empató ante Chivas, Monterrey y Xolos, además de caer frente a Pachuca, por lo que apenas ha conseguido tres de los últimos 12 puntos disputados en casa durante los últimos dos meses.

Jugadores de América tras empatar en partido pendiente ante Tijuana | MEXSPORT

La falta de contundencia como local se ha convertido en una asignatura pendiente para Almada, pues, aunque el equipo ha mostrado mejores argumentos fuera de su estadio, no ha conseguido imponer las mismas condiciones ante su afición. Los empates han impedido que las Águilas amplíen su ventaja en la clasificación y, además, el equipo ha salido abucheado en sus últimos tres partidos en casa.

Pese a esta racha, América se mantiene como superlíder del torneo, aunque sus perseguidores, Cruz Azul y Chivas, continúan al acecho, a solo dos puntos de distancia. La ventaja todavía está de su lado, pero los resultados en el Banorte han reducido su margen de error en la recta final de la fase regular.

Este sábado, las Águilas tendrán una última oportunidad de reivindicarse ante su afición cuando reciban al Toluca en el último partido de la temporada regular en el Estadio Banorte. América buscará cerrar esta etapa con una victoria en casa y recuperar la confianza de cara a la Liguilla