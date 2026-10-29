El mediocampista se marchó del campo con molestia y una señal contra el arbitraje que causó controversia

El empate 1-1 entre América y Xolos de Tijuana en el Estadio Banorte quedó marcado por un cierre de máxima tensión. Más allá de la repartición de puntos, el foco se trasladó a la controversial despedida de Alejandro Gómez, quien fue expulsado en el tiempo de compensación y abandonó el terreno de juego realizando ademanes que encendieron la polémica arbitral.

El mediocampista de los fronterizos se marchó del campo molesto y al momento de salir de la cancha juntó sus manos y las sacudió como si estuviera repartiendo billete. Dicho gesto de inmediato generó controversia, por la posible insinuación de que el cuerpo arbitral recibe pagos por parte del club azulcrema.

Por ahora, ni el jugador ni el silbante del partido, Fernando 'Curro' Hernández, han dado declaraciones al respecto. Además, como no puede confirmarse la intención detrás del gesto por parte del jugador, parece complicado que la Comisión Disciplinaria le imponga una sanción más allá de la que recibirá por su expulsión durante el juego ante las Águilas.

¿Por qué expulsaron a Alejandro Gómez ante América?

La acción que desencadenó el conflicto ocurrió en los minutos finales, cuando Gómez frenó a Brian Rodríguez con una accidentada barrida. Aunque en la repetición se vio que el jugador tocó el balón y apenas rozó al uruguayo, tras la revisión en el VAR, el silbante central decidió mostrarle la tarjeta roja.

Fernando Hernández en el partido de América contra Tijuana | IMAGO 7

Visiblemente inconforme con la sanción, el defensa caminó hacia el túnel de vestidores mientras movía los dedos simulando contar billetes. Por si fuera poco, en los minutos finales, se presentó otra polémica cuando el balón golpeó la mano de Gilberto Mora dentro del área, pero el árbitro no marcó penal por ser un rebote.

América no aprovechó la superioridad numérica

A pesar de la superioridad numérica, las Águilas no pudieron quedarse con los tres puntos. Luego del tanto tempranero de Elias Manoel, Miguel Borja emparejó los cartones para devolver la tranquilidad a la escuadra dirigida por Guillermo Almada. No obstante, los azulcremas no capitalizaron sus oportunidades en la segunda mitad.